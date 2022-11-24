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Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» возобновились

Поставки нефти в Словакию по нефтепроводу «Дружба» возобновились
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Фото: Global Look Press/CTK/Rene Volfik
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В Словакию начала поступать нефть по южной ветке трубопровода «Дружба». Поставки были прерваны из-за перебоев в электроснабжении. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщило агентство CTK со ссылкой на пресс-секретаря оператора МЕРО Барбору Путцову.

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«По текущей информации, после сегодняшнего кратковременного отключения электроэнергии поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию были восстановлены», — сказала Путцова.

По информации агентства, поток сырья возобновился вечером 24 ноября.

Ранее в этот день словацкий телеканал ta3 сообщил, что из-за перебоев с электроэнергией прервана поставка нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» с Украины в Словакию.

При этом поставки нефти в Чехию продолжались за счет достаточных оперативных запасов в Словакии.

Накануне российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, в разных частях страны наблюдались перебои с электроснабжением.

Тогда участок нефтепровода «Дружба» на Украине также частично останавливался. Как сообщал официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, у Чехии и Словакии есть парк, где складированы достаточные объемы для работы нефтепровода в течение нескольких суток. Позже прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода была восстановлена.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Она тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

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