Начало «Дружбы»: когда возобновятся поставки по нефтепроводу

Вероятно, Киев самостоятельно принял решение об остановке прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в сторону Венгрии, считают отраслевые эксперты, опрошенные «Известиями». По версии украинской стороны, поставки сырья прекратились из-за падения напряжения. Но ответвление, которое идет в Словакию и Чехию, работает — это может говорить о намеренной остановке прокачки или плохом состоянии резервной генерации на венгерском направлении. Пока информации о возобновлении поставок нефти нет. Если Киев не запустит «Дружбу» после введения западного эмбарго на российскую нефть 5 декабря, это может привести к росту котировок, падению экспортной выручки у компаний из РФ и катастрофическому положению Венгрии, запасов топлива у которой осталось на три месяца.

Стоп, прокачка

Вечером 15 ноября Украина уведомила «Транснефть» о том, что приостановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии из-за падения напряжения . Об этом сообщил пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

В тот же день министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что 15 ноября энергосистема страны подверглась ракетной атаке — разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии . По его словам, из-за аварий в ряде городов страны отключили электричество.

По информации с украинской стороны, 16 ноября возобновления транспортировки не планируется, рассказал представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Начало Дружбы Фото: TASS/EPA/YURI KOCHETKOV

По мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, поставки по нефтепроводу «Дружба», вероятно, можно будет скоро возобновить после ремонта инфраструктуры . Чиновник уточнил: сама труба не пострадала, повреждена только одна обслуживающая трансформаторная станция.

— У Венгрии есть запасы нефти на несколько месяцев, энергоснабжение страны вне опасности , — добавил Петер Сийярто.

Венгерская нефтяная компания MOL не предоставила «Известиям» комментарий о том, уведомляла ли их украинская сторона о сроках возобновления прокачки нефти. «Уктранснафта» также не ответила на запрос редакции.

В Чехию нефть по южной ветке трубопровода «Дружба» поступает бесперебойно , сообщила журналистам пресс-секретарь местного оператора «Меро» Барбора Путцова.

Сохранена и подача топлива в Польшу , рассказала пресс-секретарь оператора нефтепровода в стране Катажина Красиньская.

Свет в конце трубы

Трубопровод «Дружба» берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии). Основные поставщики российской нефти на этом маршруте — «Татнефть», «Лукойл» и «Роснефть», а покупатели — венгерские компании MOL и Unipetrol.

«Известия» направили запросы в «Транснефть», «Роснефть», «Лукойл» и «Татнефть».

Начало Дружбы Фото: ТАSS/EPA/CLEMENS BILAN

— В 2021 году в целом по «Дружбе» из России в страны ЕС перекачано 37,5 млн т нефти , при этом две трети поставок шли по северной ветке (Германия, Польша), треть — по южной (Венгрия, Чехия и Словакия). То есть на три южные страны приходится около 12,5 млн т, но основные объемы сегодня идут именно в Венгрию . Нынешним летом поставки достигали 20,7 тыс. т в сутки, что примерно равно 7,5 млн т в годовом выражении, — отметил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов.

По его словам, переориентация венгерских НПЗ на другие источники сырья потребует $15–18 млрд инвестиций и займет несколько лет . Поэтому Будапешт настоял на том, чтобы европейское эмбарго не распространялось на поставки по «Дружбе».

С одной стороны, удары по электрогенерации и электросетевому хозяйству действительно могли привести к прекращению поставок электричества на объекты компании «Укртранснафта», которая контролирует украинский участок нефтепровода «Дружба», полагает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— С другой, мы видим: прекратилась прокачка только в Венгрию , а ответвление, которое идет в Словакию и Чехию, по сообщению «Транснефти», работает. Можно предположить, что это недружественный шаг Украины по отношению к Венгрии . Но, скорее всего, причина — ненадлежащее состояние резервной генерации на венгерском сегменте . Иными словами, резервная генерация либо украдена в прошлые годы, либо вышла из строя, а у Украины не нашлось денег и желания для ее ремонта, — считает эксперт.

С ним согласна управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева. Она напомнила: «Укртранснафта» — «дочка» «Нафтогаза Украины», получает за транзит нефти деньги и должна обеспечивать бесперебойную поставку сырья.

Начало Дружбы Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— В случае каких-то ЧП с подачей электроэнергии должны включаться дизельные генераторы, которые обеспечивают работу насосов . Я не сомневаюсь в том, что была повреждена трансформаторная станция и это стало причиной остановки прокачки, которую можно было продолжать, если бы были желание и отлаженная аварийная система, — сказала аналитик.

По словам Екатерины Косаревой, если Киев не запустит «Дружбу» после введения европейского эмбарго на российскую нефть 5 декабря, это может привести к росту цен на нефть, падению экспортной выручки отечественных компаний и катастрофическому положению Венгрии, запасов нефти у которой осталось на три месяца .

— Можно предположить, что в случае долгосрочного прекращения транзита нефти в страну европейские «друзья» не поспешат прийти на помощь венграм и вряд ли поделятся своими объемами черного золота, которых им самим не хватает, — считает Валерий Андрианов.

Вряд ли стоит ждать и инвестиций в создание новых логистических цепочек поставок энергоносителей в страну, полагает он.