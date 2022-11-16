Начало «Дружбы»: когда возобновятся поставки по нефтепроводу
Вероятно, Киев самостоятельно принял решение об остановке прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в сторону Венгрии, считают отраслевые эксперты, опрошенные «Известиями». По версии украинской стороны, поставки сырья прекратились из-за падения напряжения. Но ответвление, которое идет в Словакию и Чехию, работает — это может говорить о намеренной остановке прокачки или плохом состоянии резервной генерации на венгерском направлении. Пока информации о возобновлении поставок нефти нет. Если Киев не запустит «Дружбу» после введения западного эмбарго на российскую нефть 5 декабря, это может привести к росту котировок, падению экспортной выручки у компаний из РФ и катастрофическому положению Венгрии, запасов топлива у которой осталось на три месяца.
Стоп, прокачка
Вечером 15 ноября Украина уведомила «Транснефть» о том, что приостановила прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Венгрии из-за падения напряжения. Об этом сообщил пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин.
В тот же день министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что 15 ноября энергосистема страны подверглась ракетной атаке — разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии. По его словам, из-за аварий в ряде городов страны отключили электричество.
По информации с украинской стороны, 16 ноября возобновления транспортировки не планируется, рассказал представитель «Транснефти» Игорь Демин.
По мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, поставки по нефтепроводу «Дружба», вероятно, можно будет скоро возобновить после ремонта инфраструктуры. Чиновник уточнил: сама труба не пострадала, повреждена только одна обслуживающая трансформаторная станция.
— У Венгрии есть запасы нефти на несколько месяцев, энергоснабжение страны вне опасности, — добавил Петер Сийярто.
Венгерская нефтяная компания MOL не предоставила «Известиям» комментарий о том, уведомляла ли их украинская сторона о сроках возобновления прокачки нефти. «Уктранснафта» также не ответила на запрос редакции.
В Чехию нефть по южной ветке трубопровода «Дружба» поступает бесперебойно, сообщила журналистам пресс-секретарь местного оператора «Меро» Барбора Путцова.
Сохранена и подача топлива в Польшу, рассказала пресс-секретарь оператора нефтепровода в стране Катажина Красиньская.
Свет в конце трубы
Трубопровод «Дружба» берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии). Основные поставщики российской нефти на этом маршруте — «Татнефть», «Лукойл» и «Роснефть», а покупатели — венгерские компании MOL и Unipetrol.
«Известия» направили запросы в «Транснефть», «Роснефть», «Лукойл» и «Татнефть».
— В 2021 году в целом по «Дружбе» из России в страны ЕС перекачано 37,5 млн т нефти, при этом две трети поставок шли по северной ветке (Германия, Польша), треть — по южной (Венгрия, Чехия и Словакия). То есть на три южные страны приходится около 12,5 млн т, но основные объемы сегодня идут именно в Венгрию. Нынешним летом поставки достигали 20,7 тыс. т в сутки, что примерно равно 7,5 млн т в годовом выражении, — отметил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов.
По его словам, переориентация венгерских НПЗ на другие источники сырья потребует $15–18 млрд инвестиций и займет несколько лет. Поэтому Будапешт настоял на том, чтобы европейское эмбарго не распространялось на поставки по «Дружбе».
С одной стороны, удары по электрогенерации и электросетевому хозяйству действительно могли привести к прекращению поставок электричества на объекты компании «Укртранснафта», которая контролирует украинский участок нефтепровода «Дружба», полагает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
— С другой, мы видим: прекратилась прокачка только в Венгрию, а ответвление, которое идет в Словакию и Чехию, по сообщению «Транснефти», работает. Можно предположить, что это недружественный шаг Украины по отношению к Венгрии. Но, скорее всего, причина — ненадлежащее состояние резервной генерации на венгерском сегменте. Иными словами, резервная генерация либо украдена в прошлые годы, либо вышла из строя, а у Украины не нашлось денег и желания для ее ремонта, — считает эксперт.
С ним согласна управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева. Она напомнила: «Укртранснафта» — «дочка» «Нафтогаза Украины», получает за транзит нефти деньги и должна обеспечивать бесперебойную поставку сырья.
— В случае каких-то ЧП с подачей электроэнергии должны включаться дизельные генераторы, которые обеспечивают работу насосов. Я не сомневаюсь в том, что была повреждена трансформаторная станция и это стало причиной остановки прокачки, которую можно было продолжать, если бы были желание и отлаженная аварийная система, — сказала аналитик.
По словам Екатерины Косаревой, если Киев не запустит «Дружбу» после введения европейского эмбарго на российскую нефть 5 декабря, это может привести к росту цен на нефть, падению экспортной выручки отечественных компаний и катастрофическому положению Венгрии, запасов нефти у которой осталось на три месяца.
— Можно предположить, что в случае долгосрочного прекращения транзита нефти в страну европейские «друзья» не поспешат прийти на помощь венграм и вряд ли поделятся своими объемами черного золота, которых им самим не хватает, — считает Валерий Андрианов.
Вряд ли стоит ждать и инвестиций в создание новых логистических цепочек поставок энергоносителей в страну, полагает он.