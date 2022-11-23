Участок нефтепровода «Дружба» на Украине частично остановлен
Участок нефтепровода «Дружба» на Украине частично остановлен. Об этом 23 ноября сообщил сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин
«Прокачка на Венгрию по плану остановлена уже трое суток и еще должна быть остановлена неделю. Прокачка в направлении Чехии и Словакии от «Будковце» идет, так как там есть парк, где складированы достаточные объемы для работы в течение нескольких суток», — уточнил он в разговоре с ТАСС.
Нефть с территории Белоруссии в направлении Украины пока поступает. Однако если Киев, по словам Демина, не восстановит прокачку на участках в районе «Новгород-Волынский-Броды», то и здесь через несколько часов остановится транзит.
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