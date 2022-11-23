Участок нефтепровода «Дружба» на Украине частично остановлен. Об этом 23 ноября сообщил сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин

«Прокачка на Венгрию по плану остановлена уже трое суток и еще должна быть остановлена неделю. Прокачка в направлении Чехии и Словакии от «Будковце» идет, так как там есть парк, где складированы достаточные объемы для работы в течение нескольких суток», — уточнил он в разговоре с ТАСС.

Нефть с территории Белоруссии в направлении Украины пока поступает. Однако если Киев, по словам Демина, не восстановит прокачку на участках в районе «Новгород-Волынский-Броды», то и здесь через несколько часов остановится транзит.

Новость дополняется