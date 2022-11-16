«Транснефть» подтвердила возобновление прокачки нефти по «Дружбе» через Украину

«Транснефть» подтвердила возобновление прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба» через Украину. Об этом в среду, 16 ноября, заявил официальный представитель компании Игорь Демин.

«В 17:09 мск возобновлена прокачка», — сказал он ТАСС.

Ранее в среду о возобновлении поставки нефти сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Накануне Украина уведомила «Транснефть» о прекращении прокачки топлива в направлении Венгрии по нефтепроводу «Дружба» из-за падения давления. После этого премьер страны Виктор Орбан созвал Совет безопасности.

Позднее в Венгрии заявили, что поставка нефти по «Дружбе» была остановлена в связи с повреждением трансформаторной станции в результате российских ударов по энергосистеме Украины. При этом сам нефтепровод не пострадал, но была нарушена работа трансформаторной станции, которая приводит в движение средства, необходимые для обеспечения электричеством.

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