Украина приостановила прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии

Украина уведомила «Транснефть» о приостановке прокачки топлива по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии из-за падения напряжения. Об этом сообщил 15 ноября советник президента компании Игорь Демин.

«Украинская сторона нас информировала, что они приостановили прокачку в направлении Фенешлитке (Венгрия. — Ред.) из-за падения напряжения», — сказал он «РИА Новости».

Нефтегазовая компания Венгрии MOL сообщила, что следит за ситуацией на нефтепроводе.

«Мы внимательно следим за событиями и вместе с украинскими партнерами изучаем условия возобновления запуска нефтепровода «Дружба», — приводит сообщение Венгерское телеграфное агентство (MTI).

Там также отметили, что стратегических резервов страны достаточно для обеспечения бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов в течение переходного периода до устранения ущерба.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал, в свою очередь, вечернее заседание совета безопасности.

В прошлом месяце на «Дружбе» произошло ЧП. 12 октября «Транснефть» получила уведомление от компании-оператора Pern об утечке на нефтепроводе «Дружба» в Польше. Утечка была обнаружена на одной из двух ниток нефтепровода на территории Польши — примерно в 70 км от Плоцка. Данный маршрут является основным в рамках поставок нефти в Германию.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер заявил тогда Reuters, что утечка, предположительно, произошла из-за «случайного повреждения».

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Она тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.