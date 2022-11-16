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Глава МИД Венгрии назвал причину остановки прокачки нефти по «Дружбе»

Сийярто: прокачку нефти по «Дружбе» остановили из-за повреждения трансформаторной станции
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Фото: ТАСС/Николай Никитин
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Прокачка по нефтепроводу «Дружба» была остановлена в связи с повреждением трансформаторной станции в результате российского удара по территории Украины. Об этом 16 ноября заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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«По информации, которую мы получили утром, сам нефтепровод «Дружба» не пострадал, пострадала обслуживающая его инфраструктура, одна трансформаторная станция, которая приводит в движение средства, необходимые для обеспечения электричеством», — сказал глава венгерского МИД, трансляция выступления велась в его аккаунте в соцсети.

Сийярто добавил, что поставки по нефтепроводу, вероятно, можно будет возобновить в короткое время после ремонта элемента инфраструктуры, обслуживающей «Дружбу».

15 ноября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

В тот же день советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что Украина уведомила «Транснефть» о приостановке прокачки топлива по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии из-за падения напряжения. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан созвал вечернее заседание совета безопасности. Пресс-секретарь оператора МЕРО Барбора Путцова, в свою очередь, заявила, что проблем с поставками нефти по южной ветке «Дружбы» в Чехию нет.

Нефтепровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).

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