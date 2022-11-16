Глава МИД Венгрии назвал причину остановки прокачки нефти по «Дружбе»

Прокачка по нефтепроводу «Дружба» была остановлена в связи с повреждением трансформаторной станции в результате российского удара по территории Украины. Об этом 16 ноября заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«По информации, которую мы получили утром, сам нефтепровод «Дружба» не пострадал, пострадала обслуживающая его инфраструктура, одна трансформаторная станция, которая приводит в движение средства, необходимые для обеспечения электричеством», — сказал глава венгерского МИД, трансляция выступления велась в его аккаунте в соцсети.

Сийярто добавил, что поставки по нефтепроводу, вероятно, можно будет возобновить в короткое время после ремонта элемента инфраструктуры, обслуживающей «Дружбу».

15 ноября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

В тот же день советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что Украина уведомила «Транснефть» о приостановке прокачки топлива по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии из-за падения напряжения. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан созвал вечернее заседание совета безопасности. Пресс-секретарь оператора МЕРО Барбора Путцова, в свою очередь, заявила, что проблем с поставками нефти по южной ветке «Дружбы» в Чехию нет.

Нефтепровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).