Поставку нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию прервали

Из-за перебоев с электроэнергией прервана поставка нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает словацкий телеканал ta3.

«Согласно нашей информации, из-за отключения электроэнергии в четверг была прервана поставка нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» с Украины в Словакию», — говорится в материале.

При этом поставки нефти в Чехию продолжаются за счет достаточных оперативных запасов в Словакии.

Ранее в этот день сообщалось, что в пяти областях Украины объявлена воздушная тревога. Тогда же украинские СМИ заявили о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях.

23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, в разных частях страны наблюдались перебои с электроснабжением.

Тогда участок нефтепровода «Дружба» на Украине также частично останавливался. Как сообщал официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин, у Чехии и Словакии есть парк, где складированы достаточные объемы для работы нефтепровода в течение нескольких суток. Позже прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода была восстановлена.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Она тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.