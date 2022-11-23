Прокачка нефти по украинскому участку «Дружбы» возобновилась

Прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» возобновилась. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин в среду, 23 ноября.

«В 19:46 по московскому времени прокачка возобновилась», — сказал он.

Ранее в среду Демин сообщал, что участок нефтепровода «Дружба» на Украине частично остановлен.

В этот день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Винницкой и Львовской областях, Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. В регионах наблюдаются перебои с подачей электричества.

Тогда же Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС.

На прошлой неделе Киев уведомил «Транснефть» о прекращении прокачки топлива в направлении Венгрии по нефтепроводу «Дружба» из-за падения давления.

Позже в Будапеште заявили, что поставка нефти по «Дружбе» была остановлена в связи с повреждением трансформаторной станции. При этом сам нефтепровод не пострадал. Спустя сутки прокачка возобновилась.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Она тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.