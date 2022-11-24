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Путину на выставке искусственного интеллекта показали дипфейк Шольца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президенту России Владимиру Путину, посетившему 24 ноября выставку проектов в области искусственного интеллекта, продемонстрировали дипфейк канцлера Германии Олафа Шольца и рассказали о последствиях использования фальшивок.

Послушав речь электронного «канцлера Германии», российский лидер заметил, что тот «хоть и фейк, но говорит правильные вещи — содержательные и глубокие», пишет «Газета.Ru».

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Эксперты также рассказали Путину о системе, которая позволяет распознавать недостоверные публикации и использование дипфейков. Президент, в свою очередь, предложил разработчикам поделиться своими наработками не только в России, но и за ее пределами.

«Это востребовано. Предложите потребителям не только нашей страны, но и за рубежом», — сказал президент.

Как отметили создатели электронного Шольца, мировая экономика сейчас на волне популярности дипфейков теряет от них до 400 млрд рублей. В частности, рассказали специалисты, изображение американского предпринимателя Илона Маска используют для продвижения финансовой пирамиды, а в Китае при помощи дипфейка злоумышленники смогли ограбить банк.

Дипфейк (Deepfake) — методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте (ИИ). Она используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики.

Ранее в четверг сообщалось, что президент РФ на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» заявил о необходимости внедрять элементы изучения ИИ в курсы математики в школах, так как наблюдается большой дефицит профессионалов в этой сфере.

В ходе конференции Путин также указал, что технологии искусственного интеллекта должны быть массово внедрены во все отрасли в текущем десятилетии. По его словам, массовое внедрение должно охватить отрасли экономики и социальной сферы, а также систему госуправления.

Также президент РФ подчеркнул, что каждый нацпроект и госпрограмма должны содержать меры по внедрению искусственного интеллекта, а компании должны это отразить в своих планах.

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