Авиакомпания Red Wings снова начнет летать на Ту-204

Авиакомпания Red Wings получит в свое распоряжение первые отремонтированные самолеты типа Ту-204/214 весной следующего года, сообщает 24 ноября «Российская газета» со ссылкой на источники.

«Пополнить флот должны среднемагистральные самолеты типа Ту-204/214, сейчас проходящие процедуру капитального ремонта и модернизации. Первые два таких самолета готовятся к поставке весной 2023 года, еще два планируется получить осенью», — рассказал источник.

Отмечается, что переобучение пилотов и их подготовка к использованию новых самолетов уже началась. Благодаря этому решению Red Wings станет первой российской авиакомпанией, которая полностью откажется от эксплуатации зарубежных Boeing и Airbus и вновь начнет использовать самолеты Ту-204/214 на регулярных рейсах.

С момента основания в 2007 году Red Wings летала исключительно на российских самолетах - в ее парке было восемь лайнеров Ту-204. Полеты на них перевозчик прекратил в 2018 году, заменив на Airbus A320.

Собеседник газеты также добавил, что компания намерена пополнить свой авиапарк самолетами Superjet 100, так как Red Wings смогла согласовать сверхплановое поступление двух новых SSJ100 до конца текущего года и еще одного в начале грядущего.

Ранее 24 ноября гендиректор корпорации «Иркут» Андрей Богинский рассказал о том, что летные испытания самолета SSJ New, оснащенного двигателями российского производства ПД-8, начнутся в следующем году. Отмечается, что сегодня в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского завершились испытания модели нового самолета.

Ранее, 17 ноября, министр промышленности и торговли РФ, вице-премьер Денис Мантуров сообщил о том, что первый полет импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet (SSJ) запланирован на весну 2023 года.

До этого, 14 ноября, «Известия» выяснили, что российские авиакомпании получат в этом году только 10 самолетов Superjet 100 из не менее 19 анонсированных. Отмечается, что только семь из этих машин будут абсолютно новыми.

До этого, 16 июня, Мантуров заявил, что российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации. Министр уточнил, что планируется производство 142 самолетов SSJ-New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

Sukhoi Superjet 100 — российский пассажирский самолет, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность от 3 тыс. до 4,6 тыс. км. Сейчас Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) работает над новым вариантом самолета — максимально импортозамещенного SSJ New.