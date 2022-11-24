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Летные испытания самолета SSJ New с двигателем ПД-8 стартуют в следующем году

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Фото: ОАК
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Летные испытания самолета SSJ New, оснащенного двигателями российского производства ПД-8, начнутся в следующем году, рассказал 24 ноября гендиректор корпорации «Иркут» Андрей Богинский. Его слова приводит пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

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«Это (завершение аэродинамических испытаний. — Ред.) важный этап на пути к летным испытаниям самолета SSJ New, которые мы рассчитываем начать уже в следующем году. Высокие аэродинамические свойства SSJ New с российским двигателем подтверждены, и после испытаний опытного образца двигателя на летающей лаборатории Ил-76 мы готовы будем совместно с коллегами из ОДК начать работы по интеграции новой силовой установки на самолет», — рассказал он.

Отмечается, что сегодня в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского завершились испытания модели нового самолета.

Ранее, 17 ноября, министр промышленности и торговли РФ, вице-премьер Денис Мантуров сообщил о том, что первый полет импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet (SSJ) запланирован на весну 2023 года.

До этого, 16 июня, Мантуров заявил, что российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации. Министр уточнил, что планируется производство 142 самолетов SSJ-New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

Sukhoi Superjet 100 — российский пассажирский самолет, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность от 3 тыс. до 4,6 тыс. км. Сейчас Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) работает над новым вариантом самолета — максимально импортозамещенного SSJ New.

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