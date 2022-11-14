Авиакомпании РФ недополучат в этом году обещанные Superjet

Российские авиакомпании получат в этом году 10 самолетов Superjet 100, из которых только семь — абсолютно новые машины, сообщили «Известиям» источники в авиапроме и эксплуатантах.

Весной глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал поставки в два раза большего количества машин. В конце марта руководитель ведомства заявлял, что заказчикам в этом году в общей сложности будет передано минимум 19 Superjet 100. Он отмечал, что для них полностью хватало зарубежной комплектации даже после введения западных санкций и отказа иностранных партнеров от поставок в Россию.

Пока в этом году получить самолеты удалось авиакомпаниям «Азимут» (один новый SSJ) и Red Wings (два самолета не этого года выпуска). «Азимут» ожидает в этом году поставку еще двух машин, в том числе одной новой. Red Wings планирует получить два новых SSJ-100 в декабре.

«Дочка» «Аэрофлота» авиакомпания «Россия» также ждет пополнения парка новыми Superjet в этом году в соответствии с ранее заключенным контрактом, сообщили в пресс-службе перевозчика без указания их количества.

В Минпромторге подтвердили, что из новых Superjet в этом году был поставлен пока только один борт, еще шесть находятся в центре поставок корпорации «Иркут» в Жуковском и будут переданы эксплуатантам в ближайшее время.

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Поставили за бортом: авиакомпании в 2022-м недополучат обещанные Superjet