В Харькове восстановили работу метро

В Харькове восстановили работу метрополитена. Об этом 24 ноября сообщается в Telegram-канале Харьковского метрополитена.

23 ноября движение поездов метрополитена и электротранспорта в Харькове было остановлено из-за отключений электроэнергии.

На всей территории Украины тогда была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась более двух часов. Кроме того, местные СМИ и чиновники сообщали о взрывах и повреждении объектов энергетической инфраструктуры. Во многих городах не было света и воды.

24 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что все объявленные Украиной разрушения в Киеве стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств противовоздушной обороны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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