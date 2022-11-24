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Эстония пригрозила заблокировать предложенный ЕК уровень потолка цен на нефть

МИД Эстонии: Таллин пригрозил применить право вето при установлении потолка цен на нефть на уровне $65–70 за баррель
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Фото: ТАСС/Алеев Егор
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Эстония пригрозила применить в Евросоюзе (ЕС) право вето в случае установления потолка цен на нефть на уровне $65–70 за баррель. Об этом 24 ноября заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу, сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR).

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«По мнению Эстонии, такой ценовой горизонт является недостаточно амбициозным, учитывая также то, что в Европейском союзе нам не удалось достичь соглашения по девятому пакету санкций», — сказал он на пресс-конференции.

Министр добавил, что ценовой предел на нефть на уровне $65–70 за баррель кажется слишком высоким.

Он подчеркнул, что это критический момент, когда все страны — члены ЕС имеют равный голос, указав на возможность применить право вето.

Ранее в этот день еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что послы стран ЕС не согласовали общую позицию по введению потолка цен на нефть РФ.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз (ЕС) и G7 обсуждают установление потолка цен на российскую нефть на ровне $65–70 за баррель. По его данным, переговоры стран ЕС по этому вопросу зашли в тупик. В частности, Польша и страны Балтии отвергли предложенный потолок в $65 за баррель, поскольку посчитали его слишком щедрым по отношению к Москве. При этом Швеция и Мальта сочли приемлемым, чтобы цена на российское топливо опускалась ниже $70 за баррель.

Как сообщил 23 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, Будапешт намерен выступить за освобождение страны от предельных цен на газ и нефть. Правительство страны считает, что подобное предложение Еврокомиссии не выгодно не только Венгрии, но и другим странам ЕС, поскольку приведет к еще большему повышению цен на энергоносители.

При этом обозреватель немецкой газеты Die Welt Тобиас Кайзер выразил мнение, что планы установить потолок цен на российский газ в ЕС — политический шаг, необходимый, чтобы ослабить растущие разногласия в блоке. Он посчитал, что власти ЕС вынуждены отвечать на требования как государств, которые хотят установить потолок цен, так и стран, выступающих против этого.

В сентябре главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также было заявлено о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы Москвы и снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в страны, которые введут такие меры. В то же время глава государства добавил, что поставки из РФ будут полностью выполняться по контрактам, однако без ущерба для страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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