Послы ЕС не согласовали позицию по потолку цен на российскую нефть

Послы стран Евросоюза (ЕС) не согласовали общую позицию по введению потолка цен на нефть РФ. Об этом 24 ноября заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Да это так, переговоры будут продолжаться», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз (ЕС) и G7 обсуждают установление потолка цен на российскую нефть на ровне $65–70 за баррель. По его данным, переговоры стран ЕС по этому вопросу зашли в тупик. В частности, Польша и страны Балтии отвергли предложенный потолок в $65 за баррель, поскольку посчитали его слишком щедрым по отношению к Москве. При этом Швеция и Мальта сочли приемлемым, чтобы цена на российское топливо опускалась ниже $70 за баррель.

При этом обозреватель немецкой газеты Die Welt Тобиас Кайзер выразил мнение, что планы установить потолок цен на российский газ в ЕС — политический шаг, необходимый, чтобы ослабить растущие разногласия в блоке. Он посчитал, что власти ЕС вынуждены отвечать на требования как государств, которые хотят установить потолок цен, так и стран, выступающих против этого.

В сентябре главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также было заявлено о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы Москвы и снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в страны, которые введут такие меры. В то же время глава государства добавил, что поставки из РФ будут полностью выполняться по контрактам, однако без ущерба для страны.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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