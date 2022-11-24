Вучич призвал Европарламент перестать заниматься резолюциями против России

Европейскому парламенту следует заниматься вопросами инфляции и энергетики, а не резолюциями против России. Об этом 24 ноября заявил президент Сербии Александр Вучич.

Он указал на то, что власти Сербии умеют сами принимать решения и хорошо понимают потребности своей страны.

«Я поздравляю их, вижу, что они уже «осчастливили» свои страны и народы такой высокой инфляцией, таким высоким потреблением энергии и таким высоким числом закрытых промышленных объектов. Мы продолжим слушать всё, что нам говорят, покажем большое уважение, а решения будем принимать в интересах нашего народа и сербского государства», — сказал он на пресс-конференции в Белграде.

23 ноября Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». За принятие документа проголосовали 494 парламентария, 58 высказались против, 44 — воздержались.

Резолюция содержит перечень обвинений в адрес России, связанных не только со спецоперацией на Украине. Также в ней содержится набор мер, которые, по мнению Европарламента, должны осуществить в Евросоюзе.

13 ноября члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге сформировали заявление по конфликту на Украине, в котором Россия обвиняется в терроризме. В документе его авторы призвали страны, которые состоят в организации, «оказывать на Россию максимальное давление». Кроме того, они вынесли рекомендацию предоставить финансовую поддержку для «восстановления Украины».

До этого, 18 октября, депутаты парламента Эстонии признали Россию государством — спонсором терроризма, а также призывали международное сообщество принять аналогичные декларации.

Ранее, 11 августа, страной — спонсором терроризма Россию признал сейм Латвии. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что в течение многих лет Россия якобы поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами.

В ответ на это МИД РФ назвал незаконным заявление сейма Латвии. В министерстве подчеркнули, что оно грубо противоречит международному праву и нарушает принцип суверенного равенства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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