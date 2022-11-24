В МГИМО указали на тяжелое бремя для экономики ФРГ из-за украинских беженцев

Поток беженцев с Украины ложится на германскую экономику тяжелым бременем. Об этом 24 ноября «Известиям» заявил научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

«В Германии наблюдается увеличение количества беженцев с Украины. Также продолжают прибывать люди из Северной Африки, с Ближнего Востока. Безусловно, это ложится тяжелым бременем на немецкую экономику и социальную систему, которая испытывает сейчас значительные сложности в связи с энергокризисом, с инфляцией», — сказал он.

По его словам, для того, чтобы Германия справилась с потоком беженцев, правительство должно принять определенные меры. Среди них, например, может быть сокращение денежных пособий приезжим.

«Должна быть определенная реакция с точки зрения бюджетного реагирования. Нужно смотреть, в каком направлении будет развиваться антикризисная стратегия ФРГ, будет ли это связано с сокращением денежных пособий беженцам, коррекцией политики по их размещению. Если раньше, например, чаще беженцев размещали в сравнительно комфортабельных отелях, то в последнее время всё чаще речь идет об общежитиях, о переоборудованных спортзалах», — сказал Соколов.

Накануне министр юстиции Баден-Вюртемберг Марион Гентгес сообщила, что ситуация с размещением украинских беженцев в федеральной земле на юго-западе Германии продолжает ухудшаться. По ее словам, регион принял 139 тыс. украинских беженцев, а также 22 тыс. людей, ищущих защиты, из других стран, а также 3 тыс. человек в рамках гуманитарной помощи.

Гентгес обозначила проблему с размещением беженцев, учитывая, что с наступлением зимы их количество возрастет. Она указала на необходимость создания эффективной системы распределения беженцев по странам Евросоюза, чтобы равномерно распределить нагрузку. При этом пока никаких усилий со стороны федерального правительства Германии не наблюдается, добавила Гентгес.

2 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии зарегистрировано более 1 млн беженцев с Украины, что является большим вызовом для страны, ее коммун, городов и общин.

В октябре читатели журнала Der Spiegel возмутились большим наплывом украинских беженцев, выступив за их депортацию.

В том же месяце газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что руководители 23 муниципалитетов в регионе Баден-Вюртемберг в Германии обратились к главе МВД страны Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения беженцев с Украины, так как число прибывающих лишь увеличивается. Для них не хватает жилья и других ресурсов.