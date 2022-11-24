Сестра Ким Чен Ына назвала идиотами президента Южной Кореи и его правительство

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон назвала президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и его правительство идиотами, а санкции со стороны Сеула — бесполезными. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщило Yonhap News Agency.

Заявление прозвучало на фоне запуска Северной Кореей баллистической межконтинентальной ракеты в сторону Японского моря, произведенного 18 ноября, и последующего за этим указания Юн Сок Ёля подготовить новые самостоятельные санкции в отношении Пхеньяна.

«Как только США заговорили о «самостоятельных санкциях» против КНДР, Южная Корея стала повторять эти слова за ними», — считает Ким Ё Чжон.

По ее мнению, это доказывает, что власти Южной Кореи ведут себя как «верные псы» и марионетки Вашингтона.

«Если хозяин и слуга до сих пор цепляются за бесполезные санкции, то пусть вводят хоть сто, хоть тысячу раз. Если они считают, что санкции позволят уйти от нынешней опасной ситуации, то они, вероятно, идиоты, раз не могут жить в мире и спокойствии», — добавила сестра Ким Чен Ына.

Она отметила, что «отчаянные» санкции и давление США и Южной Кореи на КНДР только спровоцирует враждебность Северной Кореи и гнев, что «послужит для них удавкой».

Министерство объединения Южной Кореи выразило разочарование в связи с «вульгарной» критикой Ким Ё Чжон в адрес Юн Сок Ёля.

Ранее, 18 ноября, КНДР в очередной раз выпустила баллистическую межконтинентальную ракету. Она упала в 200 км от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.

В тот же день генсек ООН Антониу Гутерриш осудил запуск межконтинентальной ракеты КНДР и назвал его провокацией. Он также призвал сделать всё возможное для достижения мира на Корейском полуострове.

Между тем министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявила, что сожалеет о предвзятой позиции Гутерриша в ситуации вокруг Корейского полуострова. По ее словам, международному сообществу нужно «громче» говорить о поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове и о важности ограничения и прекращения провокационных действий США, которые являются источником всех бедствий в регионе.

По мнению Вашингтона, запуск ракеты нарушает резолюции Совбеза ООН и ведет к увеличению напряженности. Администрация США попросила все страны осудить действия КНДР и призвать Пхеньян сесть за стол переговоров.

Как отметил в разговоре с «Известиями» политолог Юрий Светов, руководство КНДР понимает, что США стремятся уничтожить страну любой ценой, поэтому создали ядерное оружие, способное противостоять Вашингтону. Кроме того, по словам эксперта, режим Ким Чен Ына имеет поддержку среди населения.