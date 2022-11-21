Северная Корея назвала жалкой позицию ООН по запуску баллистических ракет

Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что сожалеет о предвзятой позиции генсека ООН Антониу Гутерриша в ситуации вокруг Корейского полуострова. Об этом она сообщила в воскресенье, 20 ноября.

«Я глубоко сожалею о том, что генеральный секретарь ООН занял жалкую позицию, забыв о целях и принципах устава организации и о своей первоначальной миссии по поддержанию справедливости, объективности и равенства во всех вопросах», — передает слова министра агентство ЦТАК.

Она также отметила, что международному сообществу нужно «громче» говорить о поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове и о важности ограничения и прекращения провокационных действий США, которые являются источником всех бедствий в регионе.

Ранее, 18 ноября, Гутерриш осудил запуск межконтинентальной ракеты КНДР и назвал его провокацией. Он также призвал также призвал сделать всё возможное для достижения мира на Корейском полуострове.

КНДР в очередной раз выпустила баллистическую межконтинентальную ракету в пятницу в 10:14 (4:14 мск). В 11:23 (5:23 мск) она упала в 200 км от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.

По мнению Вашингтона, запуск ракеты нарушает резолюции Совбеза ООН и ведет к увеличению напряженности. Администрация США попросила все страны осудить действия КНДР и призвать Пхеньян сесть за стол переговоров.