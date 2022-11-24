Дрозд назвал преимущество Исмаилова в поединке против Шлеменко

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд заявил 24 ноября, что боец ММА Магомед Исмаилов в поединке будет иметь преимущество над Александром Шлеменко в ударной технике.

«Когда я слышу эти фамилии, я считаю, что это одни из самых медийных бойцов ММА в России. Хорошие спортсмены высокого уровня», — отметил Дрозд.

По его мнению, у Шлеменко будет определенное преимущество, но последние поединки у него откровенно не сложились.

«По ударке Магомед, наверное, посильнее, побыстрее, порезче. У него будет преимущество», — заявил Дрозд.

Накануне глава Республики Калмыкия, многократный чемпион мира и кикбоксингу Бату Хасиков в беседе с «Известиями» назвал братским боем предстоящий поединок между Исмаиловым и Шлеменко. По словам Хасикова, прогноз на бой дать сложно, но это будет «очень яркая история».

Ранее в этот же день российский боец UFC Алексей Олейник назвал поединок Исмаилова и Шлеменко в рамках турнира RCC 13 противостоянием представителей разных школ. По его словам, сейчас именно Шлеменко и Исмаилова можно назвать самыми известными российскими спортсменами в смешанных единоборствах.

Днем ранее боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов заявил, что Исмаилов победит Шлеменко на турнире RCC 13. Шлеменко, по его словам, действует однообразно, поэтому его можно просчитать.

Спортсмены встретятся в октагоне 3 декабря в Екатеринбурге на арене «Уралец». В соглавном бою сойдутся Иван Штырков и Асылжан Бакытжанулы. Телеканал РЕН ТВ покажет поединки в прямом эфире.