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Глава Калмыкии оценил предстоящий поединок Шлеменко и Исмаилова

Глава Калмыкии Бату Хасиков: Исмаилов и Шлеменко проведут «братский бой»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава Республики Калмыкия, многократный чемпион мира и кикбоксингу Бату Хасиков в беседе с «Известиями» назвал «братским боем» предстоящий поединок MMA между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко. Спортсмены встретятся в октагоне 3 декабря, поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

«Этот бой на самом деле проявление дружбы нашего многонационального народа», — сказал он.

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Несмотря на то что поединок пройдет в клетке, это «будет братский бой», отметил политик.

По словам Хасикова, прогноз на бой дать сложно, но это будет «очень яркая история».

«Огромное количество зрителей ждут ее. Оба по-своему харизматичные, у каждого своя история, у каждого свой багаж, фундамент», — добавил политик.

Соперники заслуживают уважения, отметил Хасиков, пожелав бойцам обойтись без травм.

Ранее в среду российский боец UFC Алексей Олейник назвал поединок Исмаилова и Шлеменко в рамках турнира RCC 13 противостоянием представителей разных школ. По его словам, сейчас именно Шлеменко и Исмаилова можно назвать самыми известными российскими спортсменами в смешанных единоборствах.

Днем ранее боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов заявил, что Исмаилов победит Шлеменко на турнире RCC 13. Шлеменко, по его словам, действует однообразно, поэтому его можно просчитать.

Турнир RCC 13, где встретятся Исмаилов и Шлеменко, пройдет 3 декабря в Екатеринбурге на арене «Уралец». В соглавном бою сойдутся Иван Штырков и Асылжан Бакытжанулы. Телеканал РЕН ТВ покажет поединки в прямом эфире.

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