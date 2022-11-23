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На Украине предложили наказывать за публикацию данных о повреждениях инфраструктуры

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Фото: REUTERS
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На Украине предложили ужесточить наказание за публикацию информации о поражении объектов инфраструктуры страны. Соответствующая инициатива внесена 23 ноября на рассмотрение в Верховную раду.

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Так, законопроектом предполагается за публикацию ранее не обнародованной госструктурами информации о повреждениях объектов ввести наказание в виде штрафа «в размере от одной до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов». Альтернативным наказанием могут стать общественные работы на срок до 240 часов или же исправительные на срок до двух лет.

18 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.

15 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты были поражены.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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