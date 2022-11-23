Ford представила новый микроавтобус Tourneo Custom

Компания Ford показала Tourneo Custom второго поколения. Микроавтобус будет предложен в двух вариантах длины кузова и в версии подзаряжаемого гибрида, сообщило 23 ноября издание «Авторевю».

Машина построена на новой платформе, у нее вместо простой задней балки на рессорах, как было у предыдущей версии, теперь независимая пружинная подвеска.

У дорогих версий на втором ряду установлено три раздельных кресла, которые можно двигать по индивидуальным рельсам или развернуть против хода. В кабине на передней панели машины новые виртуальные приборы и 13-дюймовый экран медиасистемы. Селектор автоматической трансмиссии превратился в правый подрулевой рычаг.

Машину можно будет приобрести с одним двухлитровым турбодизелем EcoBlue, который будет представлен с отдачей в трех версиях: 136, 150 или 170 л.с. Коробки передач — шестиступенчатая механика или восьмиступенчатый автомат. Помимо переднего привода для нового Custom впервые предложен полноприводный вариант.

Подзаряжаемому гибриду Tourneo Custom PHEV сменили силовую установку. Теперь бензиновый атмосферный мотор работает в тандеме с новым электромотором и электромеханическим вариатором. Мощность такой силовой установки пока не названа. Известно, что дальность хода версии машины на электротяге составит 50 км.

Флагманом станет полностью электрический Ford E-Tourneo Custom. У него на передней оси установлен электромотор мощностью 218 л.с. Пробег на одной зарядке составит 370 км. Выпускать Custom нового поколения будут на предприятии Ford Otosan в Турции. Новые машины выйдут на рынок в I квартале 2023 года.

27 октября в Ford сообщили, что компания намерена снять с производства две самые просторные модели — минивэны Galaxy и S-Max, которые после окончания производства прямой замены не получат, так как производитель решил выпускать только электрические машины. В общей сложности компания продала свыше 820 тыс. Galaxy и около 520 тыс. S-Max. В 2019 году в Ford вынашивали планы заменить Galaxy, S-Max и Mondeo одной моделью, кроссовером, сделанным на базе последнего Ford Foсus, но этим планам тоже было не суждено сбыться.