Лаврентьев не исключил «отмашку» курдам на совершение теракта в Стамбуле
Россия считает, что курдским террористам могли дать отмашку, для того чтобы они осуществили теракт в Стамбуле. Об этом 23 ноября сказал спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
«Мы не можем сказать, что теракты, за которыми стоит, как нам сообщили наши турецкие партнеры, Рабочая партия Курдистана (РПК), являются какой-либо самодеятельностью со стороны этой структуры. Наверное, все-таки какая-то отмашка была им дана», — указал Лаврентьев на пресс-конференции.
Спецпредставитель президента также отметил, что решение курдского вопроса — важный фактор, который мог бы помочь стабилизации ситуации в регионе.
Ранее, 19 ноября, сообщалось, что в Болгарии задержаны пять человек, подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле. Отмечалось, что трое задержанных являются выходцами из Молдавии, а четвертый — из неназванной арабской страны.
Взрыв на центральной улице Стамбула Истикляль прогремел 13 ноября. В результате теракта был ранен 81 человек, шестеро погибли. Среди пострадавших — трое российских граждан. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Подозреваемая в совершении теракта задержана. Ею оказалась гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Она также призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Известно, что Альбашир проходила обучение в разведывательной школе, а преподавателями у нее были американские военные.
Параллельно с этим задержаны еще 50 подозреваемых. МВД Турции также сообщало о наличии подозрений, что указание на теракт в центре Стамбула поступило из Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн.