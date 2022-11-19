В Болгарии задержаны пять подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле
В Болгарии задержаны пять человек, подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле 13 ноября. Об этом 19 ноября сообщает телеканал Alarabiya News.
«Болгария предъявила обвинения пятерым лицам в содействии одному из подозреваемых во взрыве бомбы в центре Стамбула в минувшие выходные, в результате которого погибли шесть человек», — говорится в сообщении.
Отмечается, что трое задержанных являются выходцами из Молдавии, а четвертый — из неназванной арабской страны. Подробностей о пятом подозреваемом не приводилось, добавил телеканал.
Взрыв в Стамбуле прогремел 13 ноября на пешеходной улице Истикляль, популярной у туристов. По последним данным, в результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Подозреваемая в совершении теракта задержана. Ей оказалась гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Она также призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Параллельно с этим задержаны еще 50 подозреваемых.