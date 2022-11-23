Защитник сборной Саудовской Аравии сломал челюсть в матче на ЧМ-2022

Врачи диагностировали перелом челюсти у защитника сборной Саудовской Аравии Яссера Аль-Шахрани, потерявшего сознание на поле при столкновении с игроком из своей команды. Об этом сообщает 23 ноября газета The Indian Express.

Сборные Саудовской Аравии и Аргентины встретились на поле 22 ноября в ходе матча первого тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) по футболу. Яссер Аль-Шахрани столкнулся с вратарем своей команды Мохаммедом Аль-Оваисом, который попал ему коленом в голову. После этого защитник и потерял сознание, с поля его унесли на носилках.

«Защитник сборной Саудовской Аравии Яссер Аль-Шахрани получил перелом челюсти, лицевых костей и внутреннее кровотечение после столкновения с вратарем», — пишет газета.

Издание также отмечает, что по приказу наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда игрока доставят на частном самолете в Германию для лечения.

Несмотря на полученные одним из игроков травмы, сборная Саудовской Аравии одержала победу над Аргентиной со счетом 2:1.

По данным The Indian Express, наследный принц Саудовской Аравии объявил внеочередной государственный праздник для всех рабочих и студентов в королевстве в честь победы.

ЧМ по футболу проходит в Катаре. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.