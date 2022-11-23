Поляков возмутила реакция Дуды на назначение Мельника замглавы МИД Украины

Читателей польского издания wPolityce возмутили слова президента страны Анджея Дуды по поводу назначения скандального украинского дипломата Андрея Мельника на должность замглавы МИД Украины.

22 ноября издание опубликовало статью, в которой привело комментарий Дуды, назвавшего назначение Мельника «суверенным решением украинской власти» и отметившего, что Варшава не заявляла Киеву какой-либо протест по этому поводу. При этом польский лидер, комментируя июльские высказывания дипломата о Волынской резне, рекомендовал ему ознакомиться с историческими фактами, чтобы иметь «объективное представление» о случившемся.

Публикация wPolityce вызвала активный отклик читателей.

«Украинцы плюнули нам в лицо, выходит Андрей «взвешивайте свои слова» Дуда и говорит, что они плюнули, потому что это их суверенное решение», — пишет пользователь Gln.

Другой читатель под ником Zzz отреагировал на статью еще более жестко, назвав президента Дуду трусом.

«Господин Дуда — обычный трус, а мужество у вас есть, чтобы плевать полякам в лицо, не реагируя на назначение бандеровца», — заявил он.

С ним согласились и другие пользователи.

«Печально видеть, как низко пал президент Дуда, оказалось, что это худший президент после 1989 года», — выразил мнение Szumowski z Bratem.

Еще один читатель, в свою очередь, предложил объявить Мельника персоной нон грата в Польше.

«Господин президент, поэтому со стороны Польши должно быть суверенное решение приостановить все поездки любых польских официальных лиц в Киев. И объявить Мельника персоной нон грата», — призвал Greg.

22 ноября вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак назвал плохим сигналом назначение экс-посла Киева на должность заместителя министра иностранных дел Украины.

Мельник получил новую должность 18 ноября. С прошлой был уволен 9 июля. Дипломат известен своими скандальными заявлениями и оскорблениями европейских политиков.

Резонансное высказывание о Волынской резне Мельник сделал летом. 30 июня Мельник в беседе с немецкими журналистами для канала Jung & Naiv сравнил пособника гитлеровцев Степана Бандеру с Робин Гудом, который многими почитается, несмотря на сомнительные с точки зрения законности действия.

По мнению украинского посла, Бандера не был связан с гитлеровской Германией, а массовые расправы украинских нацистов над поляками на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны он объяснил тем, что «немало убийств и зверств» было и с другой стороны. По мнению украинского дипломата, поляки хотят политизировать эту историю.

В Польше 11 июля официально отмечается день памяти жертв Волынской трагедии 1943 года — Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами.

Во время Второй мировой войны, в феврале 1943 года, украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН–УПА (обе признаны экстремистскими и запрещены в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название «Волынская резня».