В Перми загорелось здание автосервиса на площади 800 кв. м
В Перми загорелось здание автосервиса. Площадь пожара составляет 800 кв. м. Об этом в среду, 23 ноября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Отмечается, что сообщение о загорании в автосервисе на улице Леонова поступило 23 ноября в 07:41 (05:41 мск).
«На тушении пожара работают силы и средства от МЧС России в количестве 46 человек личного состава и 12 единиц техники», — сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, площадь пожара составляет 800 кв. м. Возгорание удалось локализовать в 08:48 (06:48 мск)
Согласно данным МЧС, пострадавших и погибших в результате пожара нет.
Ранее, 22 октября, два человека погибли при пожаре на пороховом заводе в Перми. По информации источника «Известий», возгорание произошло в корпусе с производством пластмасс.