Глава МИД Украины раскритиковал усталость Запада от помощи Киеву

Западные государства не вправе говорить об усталости от поддержки Украины. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил глава МИДа страны Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга.

«Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать», — сказал он.

Министр призвал иностранных союзников «отбросить сомнения» и как можно быстрее согласовать девятый пакет санкций в отношении РФ. Также Кулеба указал на необходимость регулярных поставок боевой техники, в частности систем противовоздушной обороны (ПВО) для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот же день сообщалось о растущем беспокойстве Киева по поводу возможного снижения интенсивности военной помощи. Как отметили в газете Le Monde, западные арсеналы стремительно иссякают, из-за чего страны — поставщики оружия сами нуждаются в срочном пополнении запасов.

Также 22 ноября группа сенаторов конгресса США обратилась к администрации президента Джо Байдена с призывом направить на Украину разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle.

До этого, 19 ноября, сотрудник чешского Университета обороны Брно Зденек Петраш заявил, что ввиду истощения запасов оружия и боеприпасов украинские военные потеряли инициативу на поле боя. При этом на Западе энтузиазм в поставках вооружения Киеву постепенно снижается, добавил он.

В свою очередь, МИД России неоднократно призывал страны перестать накачивать Украину оружием. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркивала, что эти действия приводят к гибели людей, отмечая, что Запад устроил «адскую карусель» из таких поставок.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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