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Сюжет:

Глава МИД Украины раскритиковал усталость Запада от помощи Киеву

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что у ЕС нет права уставать от помощи Киеву
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Фото: TASS/Pacific Press via ZUMA Press
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Западные государства не вправе говорить об усталости от поддержки Украины. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил глава МИДа страны Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга.

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«Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать», — сказал он.

Министр призвал иностранных союзников «отбросить сомнения» и как можно быстрее согласовать девятый пакет санкций в отношении РФ. Также Кулеба указал на необходимость регулярных поставок боевой техники, в частности систем противовоздушной обороны (ПВО) для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот же день сообщалось о растущем беспокойстве Киева по поводу возможного снижения интенсивности военной помощи. Как отметили в газете Le Monde, западные арсеналы стремительно иссякают, из-за чего страны — поставщики оружия сами нуждаются в срочном пополнении запасов.

Также 22 ноября группа сенаторов конгресса США обратилась к администрации президента Джо Байдена с призывом направить на Украину разведывательно-ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle.

До этого, 19 ноября, сотрудник чешского Университета обороны Брно Зденек Петраш заявил, что ввиду истощения запасов оружия и боеприпасов украинские военные потеряли инициативу на поле боя. При этом на Западе энтузиазм в поставках вооружения Киеву постепенно снижается, добавил он.

В свою очередь, МИД России неоднократно призывал страны перестать накачивать Украину оружием. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркивала, что эти действия приводят к гибели людей, отмечая, что Запад устроил «адскую карусель» из таких поставок.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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