Прокуратура Украины возбудила дело против пленных российских военных, расстрелянных ВСУ

Генеральная прокуратура Украины начала расследование против расстрелянных российских военнопленных, обвиняя их в «нарушении законов войны». Об этом сообщается во вторник, 22 ноября, в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что военные Вооруженных сил России, якобы имитируя сдачу в плен, открыли огонь по украинским военнослужащим. В связи с этим прокуратура начала уголовное производство по статье нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В ходе досудебного расследования, добавили в ведомстве, будут приняты меры по установлению всех обстоятельств инцидента.

Ранее в этот день заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что сообщения об убийстве украинскими военными российских пленных необходимо тщательно расследовать. Об этом он сообщил на брифинге, комментируя видеоролик, на котором ВСУ убивают российских пленных.

Видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат, появилось в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов 12 ноября. На кадрах видно, что убитые безоружны. Уточнялось, что инцидент произошел в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР).

Позже, 18 ноября, в Минобороны заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен российских военнослужащих. В тот же день журналист Bild Юлиан Рёпке выступил с призывом расследовать инцидент с расстрелом российских пленных украинскими боевиками.

21 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет делать всё, что возможно в рамках международных механизмов, чтобы обратить внимание на расстрел российских военнопленных и призвать к порядку и закону тех, кто к нему может быть причастен.

На следующий день Госдума РФ приняла заявление, в котором депутаты призывают парламенты стран мира осудить действия украинских нацистов, расстрелявших безоружных российских военнопленных.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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