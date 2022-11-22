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В ООН призвали расследовать сообщения о расстреле ВСУ российских военнопленных

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Фото: соцсети
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Сообщения об убийстве Вооруженными силами Украины российских пленных необходимо тщательно расследовать. Об этом 22 ноября заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

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«Вы могли видеть, что глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на прошлой неделе представила доклад, в котором среди прочего она обратила внимание репортеров и мира вообще на проблему пленных, которых, по сообщениям, убивает украинская сторона», — сказал он на брифинге, комментируя видеоролик, на котором ВСУ убивают российских пленных.

12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Уточнялось, что инцидент произошел в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР).

18 ноября в Минобороны РФ подтвердили, что украинские боевики преднамеренно убили более десяти попавших в плен российских военнослужащих, выстрелив каждому в голову. В оборонном ведомстве отметили, что такие зверства со стороны украинских военных являются регулярными.

21 ноября стало известно, что в Госдуму внесен проект постановления о заявлении нижней палаты парламента «в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных». Госдума также призвала Запад отказаться от поддержки неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности современной Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия сама будет заниматься поиском тех, кто совершил данное преступление. Они должны быть найдены и наказаны, подчеркнул он.

Американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак, курирующая в Госдепартаменте США связанные с пресечением военных преступлений и их расследованием вопросы, заявила в этот же день, что Вашингтон отслеживает сообщения о расправе над российскими военнопленными.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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