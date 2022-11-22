В ООН призвали расследовать сообщения о расстреле ВСУ российских военнопленных

Сообщения об убийстве Вооруженными силами Украины российских пленных необходимо тщательно расследовать. Об этом 22 ноября заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Вы могли видеть, что глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на прошлой неделе представила доклад, в котором среди прочего она обратила внимание репортеров и мира вообще на проблему пленных, которых, по сообщениям, убивает украинская сторона», — сказал он на брифинге, комментируя видеоролик, на котором ВСУ убивают российских пленных.

12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Уточнялось, что инцидент произошел в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР).

18 ноября в Минобороны РФ подтвердили, что украинские боевики преднамеренно убили более десяти попавших в плен российских военнослужащих, выстрелив каждому в голову. В оборонном ведомстве отметили, что такие зверства со стороны украинских военных являются регулярными.

21 ноября стало известно, что в Госдуму внесен проект постановления о заявлении нижней палаты парламента «в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных». Госдума также призвала Запад отказаться от поддержки неонацистской идеологии и воплощения ее принципов в деятельности современной Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия сама будет заниматься поиском тех, кто совершил данное преступление. Они должны быть найдены и наказаны, подчеркнул он.

Американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак, курирующая в Госдепартаменте США связанные с пресечением военных преступлений и их расследованием вопросы, заявила в этот же день, что Вашингтон отслеживает сообщения о расправе над российскими военнопленными.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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