В ГД призвали осудить украинских нацистов из-за расстрела военнопленных России

В заявлении, которое 22 ноября приняла Госдума, депутаты призывают парламенты стран мира осудить действия украинских нацистов, расстрелявших безоружных российских военнопленных. Об этом «Известиям» сообщила депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Тамара Фролова.

По ее словам, действия нацистов «всё больше поражают жестокостью и бесчеловечностью».

«Киевский режим перешел все границы разумного, грубейшим образом нарушив нормы международного гуманитарного права. Сегодня на пленарном заседании Госдумы мы с коллегами в первую очередь рассмотрели и приняли заявление, в котором призываем парламенты стран мира осудить действия украинских нацистов, расстрелявших безоружных и лежащих на земле российских военнопленных. Вопиющее преступление, говорящее о многом в политике и действиях Украины», — подчеркнула парламентарий.

Она указала на то, что убийство военнопленных сопровождалось видеосъемкой и последующей трансляцией в социальных сетях.

«У всех нас единая позиция — осудить зверства нацистов на мировом уровне, найти и призвать к ответу всех причастных», — заявила Фролова.

Соответствующее заявление было принято Госдумой ранее 22 ноября. Инициатором документа выступили комитеты Госдумы по обороне и по международным делам. В документе нижняя палата призывает парламенты мира содействовать привлечению к ответственности виновных в расстреле российских военнопленных на Украине.

Депутаты напомнили, что умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года.

18 ноября Министерство обороны России заявило, что украинские боевики совершили преднамеренное убийство выстрелом в голову по меньшей мере 10 обездвиженных российских военных. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Также в Telegram-каналах украинских нацистов была распространена видеозапись с телами российских пленных солдат. При этом вытянутые за головой руки военных свидетельствовали о том, что они были обезоружены.

На следующий день Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН в качестве официального документа письмо со свидетельствами жестокого обращения Украины с российскими военнопленными.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва будет делать всё возможное, чтобы обратить внимание на расстрел российских военнопленных и привлечь к ответственности всех участников преступления. Россия сама будет заниматься поиском тех, кто совершил преступление. Кроме того, он отметил, что если будет шанс на эффективность обращения в международные организации, то Москва к ним прибегнет.