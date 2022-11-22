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В ГД призвали осудить украинских нацистов из-за расстрела военнопленных России

Депутат Фролова: в своем заявлении Госдума призывает осудить действия украинских нацистов, расстрелявших российских военнопленных
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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В заявлении, которое 22 ноября приняла Госдума, депутаты призывают парламенты стран мира осудить действия украинских нацистов, расстрелявших безоружных российских военнопленных. Об этом «Известиям» сообщила депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Тамара Фролова.

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По ее словам, действия нацистов «всё больше поражают жестокостью и бесчеловечностью».

«Киевский режим перешел все границы разумного, грубейшим образом нарушив нормы международного гуманитарного права. Сегодня на пленарном заседании Госдумы мы с коллегами в первую очередь рассмотрели и приняли заявление, в котором призываем парламенты стран мира осудить действия украинских нацистов, расстрелявших безоружных и лежащих на земле российских военнопленных. Вопиющее преступление, говорящее о многом в политике и действиях Украины», — подчеркнула парламентарий.

Она указала на то, что убийство военнопленных сопровождалось видеосъемкой и последующей трансляцией в социальных сетях.

«У всех нас единая позиция — осудить зверства нацистов на мировом уровне, найти и призвать к ответу всех причастных», — заявила Фролова.

Соответствующее заявление было принято Госдумой ранее 22 ноября. Инициатором документа выступили комитеты Госдумы по обороне и по международным делам. В документе нижняя палата призывает парламенты мира содействовать привлечению к ответственности виновных в расстреле российских военнопленных на Украине.

Депутаты напомнили, что умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года.

18 ноября Министерство обороны России заявило, что украинские боевики совершили преднамеренное убийство выстрелом в голову по меньшей мере 10 обездвиженных российских военных. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Также в Telegram-каналах украинских нацистов была распространена видеозапись с телами российских пленных солдат. При этом вытянутые за головой руки военных свидетельствовали о том, что они были обезоружены.

На следующий день Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН в качестве официального документа письмо со свидетельствами жестокого обращения Украины с российскими военнопленными.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва будет делать всё возможное, чтобы обратить внимание на расстрел российских военнопленных и привлечь к ответственности всех участников преступления. Россия сама будет заниматься поиском тех, кто совершил преступление. Кроме того, он отметил, что если будет шанс на эффективность обращения в международные организации, то Москва к ним прибегнет.

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