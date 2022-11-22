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Глушаков объяснил победу Саудовской Аравии над Аргентиной в матче ЧМ

Глушаков: сборная Саудовской Аравии обыграла команду Аргентины благодаря своей самоотдаче
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Фото: TASS/EPA/Noushad Thekkayil
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Экс-игрок сборной России, полузащитник «Химок» Денис Глушаков во вторник, 22 ноября, прокомментировал «Известиям» победу сборной Саудовской Аравии над командой Аргентиной в первом матче группового турнира ЧМ-2022.

Он подчеркнул, что саудиты победили благодаря своей самоотдаче.

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«Аргентина не настроилась, наверное, не реализовала свои моменты. Так в футболе бывает», — сказал футболист.

По словам Глушакова, не стоит сравнивать победу сборной РФ над командой Саудовской Аравии на ЧМ-2018 с нынешним матчем, так как за это время могло многое поменяться, кроме того, тогда у саудитов была другая команда.

Сам Глушаков отметил, что на ЧМ-2022 болеет за сборную Сербии.

22 ноября Саудовская Аравия одержала победу над Аргентиной в первом матче группового турнира ЧМ со счетом 2:1. Сборная Саудовской Аравии стала первой командой из Азиатской конфедерации футбола, забившей команде Аргентины более одного гола в истории чемпионатов мира.

При этом для Аргентины это первое с 1990 года поражение в первом матче на ЧМ.

В ходе матча главный арбитр Славко Винчич отменил три гола сборной Аргентины. Во всех трех случаях был офсайд. Всего в ходе игры судьи зафиксировали семь положений вне игры у Аргентины.

В свою очередь, капитан аргентинской сборной Лионель Месси оценил поражение Аргентины фразой «нам нет оправданий».

В следующем матче сборная Аргентины сыграет против команды Мексики 26 ноября.

ЧМ по футболу проходит в Катаре. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

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