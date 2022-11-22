Эксперты спрогнозировали восстановление авторынка в России

При оптимистичном сценарии развития автомобильной промышленности можно полагать, что с 2024 года авторынок начнет расти и через пять лет сможет восстановиться до утраченных показателей, рассказал «Известиям» 22 ноября старший руководитель проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» Группы компаний SRG Александр Багрецов.

«На восстановлении отрасли положительно может сказаться скорейшее импортозамещение в цепочках комплектующих деталей. Также большое значение имеют геополитическая ситуации и рост экономики страны в целом, поскольку это сказывается на платежеспособности потребителей рынка», — сказал он.

По его словам, в настоящее время наблюдается трансформация авторынка в РФ, что связано с изменениями в части производства, сервиса и уходом основных производителей из России. При этом на замену западному активно приходит азиатский автопром.

В то же время СЕО автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль, выразил мнение, что в ближайшее время полностью ожидать восстановление рынка не стоит.

«Тут нужно понимать, как вообще будет двигаться рынок. Уже наметились позитивные тенденции: открываются салоны, в которые будут завозить авто по параллельному импорту, появились новые логистические цепочки и способы поставок авто на рынок, но пока это совсем не означает, что количества новых авто будет достаточно, чтобы закрыть проблему дефицита, который существует», — отметил он.

Мигаль рассказал, что по состоянию на начало октября 2022 года запасы иномарок европейских брендов на складах автосалонов заканчиваются. Как он объяснил, ввоз машин автоконцернов Renault, Skoda, Volkswagen по-прежнему не осуществляется, поэтому у дилеров осталось всего 7 тыс. новых автомобилей Renault. Кроме того, в наличие модели Mitsubishi, Mazda, Nissan, Toyota, Kia. Однако их стоимость выросла.

«Несмотря на это, положительная динамика на рынке будет сохраняться. Например, ориентировочный прогноз по продажам сентября — около 50 тыс. новых авто. Скорее всего, такие объемы сохраняться и на ближайшие месяцы. На мой взгляд, на восстановление полностью парка новых автомобилей понадобится минимум два года», — считает он.

Эксперт обратил внимание, что на вторичном рынке ситуация складывается лучше: ассортимента 50 млн авто с пробегом достаточно, чтобы закрыть все текущие потребности клиентов.

Гендиректор ГК АВТОДОМ Андрей Ольховский предположил, что без введения дополнительных финансовых инструментов для поддержки отрасли вряд ли можно будет говорить о возвращении к докризисным показателям на авторынке. Он также указал на высокий уровень ценообразования.

«Снижение цен благодаря стабилизации рубля возможно. В первую очередь для тех моделей, которые всё еще поставляются или производятся в России. К таким относятся автомобили китайских или корейских брендов», — объяснил Ольховский.

Кроме того, он уточнил, что в настоящее время сохраняется дефицит машин на отечественном рынке.

При этом, по мнению исполнительного директора Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антона Свириденко, имеет смысл говорить не о восстановлении рынка, а о полной реконфигурации автомобильной промышленности в РФ. Он считает, что главное — создание новой российской автокомпонентной отрасли, защищенной от санкционного давления. Целесообразно сконцентрировать программу на работе в направлениях с критическими узлами и агрегатами, базовыми компонентами, средствами производства и на технологических процессах, добавил эксперт.

«Элементы такой программы уже приняты — на 32 млрд рублей до конца года будут предоставлены льготные кредиты по программе Фонда развития промышленности на создание отечественной автокомпонентной базы. Но это финансирование должно быть ежегодным», — подчеркнул Свириденко, отметив также, что инициатива в автопроизводстве должна остаться у предпринимателей.

7 ноября сообщалось, что, согласно данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в октябре 2022 года российский автомобильный рынок упал на 62,8%.15 ноября стало известно, что прекращение официальных поставок новых автомобилей привело к появлению в продаже в РФ моделей, которые раньше не были представлены в России.