Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Алиев обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики
Мир
В США не стали считать перезагрузкой встречу Байдена и Си Цзиньпина на G20
Туризм
Чехия запретила аэропортный транзит без виз для граждан РФ
Культура
Спилберг получит почетного «Золотого медведя» Берлинале за вклад в кинематограф
Экономика
Эксперт назвал неподъемной для «Молдовагаза» сумму долга перед «Газпромом»
Мир
Журналист Bild получил предупреждение за радужную ленту на ЧМ в Катаре
Спорт
ФК «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду
Пресс-релизы
Олеся Носова заняла пост гендиректора и главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда»
Мир
ЕК предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч
Мир
США предоставили Украине $4,5 млрд в качестве прямой бюджетной поддержки
Спорт
Сборные Дании и Туниса сыграли вничью на ЧМ-2022 по футболу
Спорт
Месси оценил поражение Аргентины на старте ЧМ фразой «нам нет оправданий»

Эксперты спрогнозировали восстановление авторынка в России

Эксперт Багрецов: при оптимистичном сценарии через пять лет авторынок сможет восстановиться до утраченных показателей
0
Фото: ТАСС/Павел Ворожцов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При оптимистичном сценарии развития автомобильной промышленности можно полагать, что с 2024 года авторынок начнет расти и через пять лет сможет восстановиться до утраченных показателей, рассказал «Известиям» 22 ноября старший руководитель проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» Группы компаний SRG Александр Багрецов.

Санкции помогли: российский авторынок пополнился новыми моделями
Какие автомобили стали стали доступны по параллельному импорту

«На восстановлении отрасли положительно может сказаться скорейшее импортозамещение в цепочках комплектующих деталей. Также большое значение имеют геополитическая ситуации и рост экономики страны в целом, поскольку это сказывается на платежеспособности потребителей рынка», — сказал он.

По его словам, в настоящее время наблюдается трансформация авторынка в РФ, что связано с изменениями в части производства, сервиса и уходом основных производителей из России. При этом на замену западному активно приходит азиатский автопром.

В то же время СЕО автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль, выразил мнение, что в ближайшее время полностью ожидать восстановление рынка не стоит.

«Тут нужно понимать, как вообще будет двигаться рынок. Уже наметились позитивные тенденции: открываются салоны, в которые будут завозить авто по параллельному импорту, появились новые логистические цепочки и способы поставок авто на рынок, но пока это совсем не означает, что количества новых авто будет достаточно, чтобы закрыть проблему дефицита, который существует», — отметил он.

Мигаль рассказал, что по состоянию на начало октября 2022 года запасы иномарок европейских брендов на складах автосалонов заканчиваются. Как он объяснил, ввоз машин автоконцернов Renault, Skoda, Volkswagen по-прежнему не осуществляется, поэтому у дилеров осталось всего 7 тыс. новых автомобилей Renault. Кроме того, в наличие модели Mitsubishi, Mazda, Nissan, Toyota, Kia. Однако их стоимость выросла.

«Несмотря на это, положительная динамика на рынке будет сохраняться. Например, ориентировочный прогноз по продажам сентября — около 50 тыс. новых авто. Скорее всего, такие объемы сохраняться и на ближайшие месяцы. На мой взгляд, на восстановление полностью парка новых автомобилей понадобится минимум два года», — считает он.

Эксперт обратил внимание, что на вторичном рынке ситуация складывается лучше: ассортимента 50 млн авто с пробегом достаточно, чтобы закрыть все текущие потребности клиентов.

Гендиректор ГК АВТОДОМ Андрей Ольховский предположил, что без введения дополнительных финансовых инструментов для поддержки отрасли вряд ли можно будет говорить о возвращении к докризисным показателям на авторынке. Он также указал на высокий уровень ценообразования.

«Снижение цен благодаря стабилизации рубля возможно. В первую очередь для тех моделей, которые всё еще поставляются или производятся в России. К таким относятся автомобили китайских или корейских брендов», — объяснил Ольховский.

Кроме того, он уточнил, что в настоящее время сохраняется дефицит машин на отечественном рынке.

При этом, по мнению исполнительного директора Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антона Свириденко, имеет смысл говорить не о восстановлении рынка, а о полной реконфигурации автомобильной промышленности в РФ. Он считает, что главное — создание новой российской автокомпонентной отрасли, защищенной от санкционного давления. Целесообразно сконцентрировать программу на работе в направлениях с критическими узлами и агрегатами, базовыми компонентами, средствами производства и на технологических процессах, добавил эксперт.

«Элементы такой программы уже приняты — на 32 млрд рублей до конца года будут предоставлены льготные кредиты по программе Фонда развития промышленности на создание отечественной автокомпонентной базы. Но это финансирование должно быть ежегодным», — подчеркнул Свириденко, отметив также, что инициатива в автопроизводстве должна остаться у предпринимателей.

7 ноября сообщалось, что, согласно данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в октябре 2022 года российский автомобильный рынок упал на 62,8%.15 ноября стало известно, что прекращение официальных поставок новых автомобилей привело к появлению в продаже в РФ моделей, которые раньше не были представлены в России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022