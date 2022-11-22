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В США не стали считать перезагрузкой встречу Байдена и Си Цзиньпина на G20

Представитель Белого дома Кирби: встреча Байдена и Си Цзиньпина не была перезагрузкой отношений США и КНР
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Фото: Global Look Press/Adam Schultz/White House
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Встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20 не была перезагрузкой отношений Вашингтона и Пекина. Об этом заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби во вторник, 22 ноября.

«То, что президент Байден хотел сделать на встрече с председателем Си, не было какой-то перезагрузкой, это было продолжением разговора, который эти два лидера вели последние несколько лет с момента вступления президента Байдена в должность», — сказал Кирби.

Он, однако, добавил, что указанная встреча «дает надежды на возобновление рабочих коммуникаций, приостановленных после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань».

Встреча Си Цзиньпина и Байдена состоялась 14 ноября на Бали за день до начала саммита «группы двадцати».

Си Цзиньпин, как сообщил МИД Китая в тот день, во время встречи заявил Байдену о невозможности признания независимости Тайваня и выразил надежду, что США будут действовать в «соответствии со своими обещаниями и в соответствии с принципом «одного Китая».

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В свою очередь Байден заявил, что не видит намерения Китая осуществить вторжение на Тайвань. Он назвал прошедшие переговоры открытыми и откровенными. При этом американский политик отметил, что, по его оценкам, Си Цзиньпин готов идти на компромиссы с США по различным вопросам.

Ранее, 16 октября Си Цзиньпин заявил, что Китай будет и дальше противостоять сепаратистским действиям, направленным на независимость Тайваня. Он также подчеркнул, что Китай будет противостоять гегемонии и политике грубой силы.

19 сентября Китай сделал предупреждение Соединенным Штатам и выразил протест в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о Тайване. Американский лидер тогда отметил, что Штаты не поощряют Тайвань к обретению независимости от КНР, однако США будут защищать Тайвань в случае начала военного конфликта острова с Китаем.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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