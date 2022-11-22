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Журналист Bild получил предупреждение за радужную ленту на ЧМ в Катаре

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Фото: Global Look Press/Zheng Huansong
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Журналист немецкой газеты Bild Хайко Ниддерер заявил 22 ноября, что получил предупреждение от охранника из-за того, что находился с радужной ленточкой на стадионе в Катаре, где проходит чемпионат мира по футболу.

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По словам репортера, при входе на стадион охранник посмотрел на ленточку с изумлением, но ничего при этом не сказал. Проблемы возникли уже при выходе.

«Когда я покидал стадион, произошло нечто странное: несмотря на то что я выходил в большой толпе, охранник подошел прямо ко мне и сказал дружелюбно, но твердо: «Я просто хотел сообщить вам, лучше больше не надевать это». Он указал на «радугу», — рассказал Ниддерер.

Журналист поинтересовался у охранника, по какой причине он так сказал.

«Я спрашиваю, почему? — «Нельзя». Я еще раз спрашиваю: запретили, почему? Слегка криво усмехнувшись, он ответил: «Тебе повезло сегодня, но не в следующий раз». Звучит как предупреждение, желтая карточка», — добавил репортер.

Радужная символика используется ЛГБТ-сообществом.

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что капитаны сборных семи европейских стран, участвующих в чемпионате мира по футболу в Катаре, отказались от планов надевать повязки One Love в поддержку инклюзивности после предупреждения со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) наказывать игроков желтыми карточками.

В то же время стало известно, что власти Катара отказали в приеме специального самолета сборной Германии, на фюзеляж которого нанесен лозунг ЛГБТ. Причиной стало изображение нескольких мужчин на борту лайнера авиакомпании Lufthansa.

19 ноября глава ФИФА Джанни Инфантино назвал лицемерием заботу европейцев о правах человека в Катаре. Он отметил, что европейцы должны извиняться в течение трех тысяч лет за то, что они делали с другими странами в течение этого периода в прошлом.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

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