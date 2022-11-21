Европейские команды отказались от инклюзивных повязок на ЧМ-2022 в Катаре

Капитаны сборных семи европейских стран, участвующих в чемпионате мира по футболу в Катаре, отказались от планов надевать повязки One Love в поддержку инклюзивности после предупреждения со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) наказывать игроков желтыми карточками. Об этом в понедельник, 21 ноября сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

«19 сентября рабочая группа, в которую входили представители KNVB, обратилась к ФИФА с просьбой использовать капитанскую повязку OneLove. Сегодня, за несколько часов до первой игры, ФИФА официально сообщила нам, что капитан получит желтую карточку, если наденет такую повязку. Также KNVB могла заплатить штраф за ношение повязки OneLove. Это противоречит духу нашего спорта», — говорится в заявлении KNVB в Twitter.

Повязки One Love планировали использовать на чемпионате мира команды Нидерландов, Англии, Уэльса, Бельгии, Швейцарии, Германии и Дании.

Ранее стало известно, что власти Катара отказали в приеме специального самолета сборной Германии, на фюзеляж которого нанесен лозунг ЛГБТ. Причиной стало изображение нескольких мужчин на борту лайнера авиакомпании Lufthansa. Власти исламского государства связали его с пропагандой гомосексуализма, недопустимого в стране. После отказа самолет немецкого авиаперевозчика улетел в Оман, откуда немецкие спортсмены вернулись в Катар на самолете местных авиалиний.

19 ноября глава ФИФА назвал лицемерием заботу европейцев о правах человека в Катаре. Глава ФИФА отметил, что европейцы должны извиняться в течение трех тысяч лет за то, что они делали с другими странами в течение этого периода в прошлом.

Днем ранее ФИФА сообщила, что организаторы чемпионата мира по футболу запретили продажу пива на всех стадионах, где пройдут матчи турнира. На аренах будут только безалкогольные напитки. Продажу алкоголя сохранили на фестивале болельщиков ФИФА, фан-зонах и лицензированных площадках.

20 ноября в Катаре был открыт чемпионат мира по футболу, сборная Эквадора в тот же день обыграла команду Катара со счетом 2:0. Оба гола в ворота Катара забил нападающий и капитан команды Эквадора Эннер Валенсия.

Чемпионат проходит с 20 ноября по 18 декабря.