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СМИ сообщили от отказе Катара принять самолет сборной ФРГ из-за ЛГБТ-символики

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Фото: mqalaty.net
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Правительство Катара отказало в приеме специального самолета сборной Германии, на фюзеляж которого нанесен лозунг ЛГБТ. Об этом 21 ноября сообщил арабский портал Mqalaty.

Причиной стало изображение нескольких мужчин на борту лайнера авиакомпании Lufthansa. Власти исламского государства связали его с пропагандой гомосексуализма, недопустимого в стране.

После отказа, самолет немецкого авиаперевозчика улетел в Оман, откуда немецкие спортсмены вернулись в Катар на самолете местных авиалиний.

Сборная Германии прибыла в Катар, принимающий ЧМ-2022, в четверг, 17 ноября 2022 г., после победы над сборной Омана в товарищеском матче днем ранее.

Накануне в Катаре был открыт чемпионат мира по футболу, сборная Эквадора в тот же день обыграла команду Катара со счетом 2:0. Оба гола в ворота Катара забил нападающий и капитан команды Эквадора Эннер Валенсия.

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