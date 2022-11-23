Казань не берет: попадет ли звездный «Ак Барс» в плей-офф

Регулярный чемпионат КХЛ подходит к своей середине. Некоторые команды сыграли уже половину матчей, но интрига в борьбе за выход в плей-офф и лидирующие позиции только усиливается. Особенно это касается кризиса в звездном казанском «Ак Барсе», который совсем скоро может выпасть из топ-8 Востока. Среди других неожиданностей — спад петербургского СКА, который, правда, пока всё равно лидер, скандальный уход генменеджера «Авангарда», яркость «Торпедо» и «Адмирала». Об этих и других самых заметных событиях первой части сезона КХЛ — в материале «Известий».

«Ак Барс»

Весенне-летняя трансферная кампания казанского клуба взрывала информационное пространство. Мало кому удается собрать столь звездный состав в эпоху потолка зарплат в КХЛ. В «Ак Барс» вернулся из-за океана один из сильнейших нападающих планеты последних 15 лет Александр Радулов, а еще форвард Станислав Галиев из московского «Динамо» и защитник Василий Токранов из СКА. Кроме того, были подписаны: лучший центрфорвард лиги Вадим Шипачев, двукратный обладатель Кубка Стэнли защитник Вячеслав Войнов, чемпион мира – 2014 защитник Максим Чудинов и обладатель Кубка Гагарина – 2021 в составе «Авангарда» центрфорвард Кирилл Семенов.

Главным тренером стал Олег Знарок, самый титулованный из современных отечественных специалистов, выигравший со сборной России Олимпиаду-2018 и ЧМ-2014, а также три Кубка Гагарина (2012, 2013 — с московским «Динамо», 2017 — со СКА). При всем при этом уже в период комплектования возникли вопросы, получится ли сделать боеспособную команду из множества индивидуальностей.

Трудности в игре появились с самого начала сезона, а в октябре результаты стали плачевными. Из 12 матчей было проиграно 10. Радулов был нестабилен, низкую результативность показывал Шипачев. Начались публичные скандалы. Сначала на один матч был выведен из состава Александр Радулов, который вскоре дал жесткое интервью, где не отрицал свою ответственность в неудачах, но призвал спрашивать за это со всей команды и тренерского штаба.

Выезд на восток обернулся проигрышем в овертайме «Авангарду» (1:2) и в основное время новосибирской «Сибири» (4:2), притом что казанцы вели 2:0. По ходу этого выезда домой в Казань досрочно был отправлен нападающий Никита Бурмистров, что вновь породило слухи о конфликте внутри команды. Ответственность за это решение взял на себя генменеджер Марат Валиуллин.

«Ак Барс» идет на восьмом месте в Восточной конференции, то есть в самом низу зоны плей-офф. И в среду 23 ноября завершит выездную серию встречей со своим ближайшим преследователем, астанинским «Барысом». Казахстанский клуб отстает от татарстанского на два очка и в случае победы в основное время выбьет «Ак Барс» из зоны плей-офф. По данным «Спорт-Экспресса», Знарок будет уволен после возвращения команды в Казань.

— Трудно сказать, что происходит с «Ак Барсом», не находясь внутри клуба и команды, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Но очевидно, что имеет место стандартная история звездных коллективов, когда слишком много людей с амбициями, каждый тянет одеяло на себя. Много тех, кто умеет играть на рояле, но почти нет ребят, таскающих этот рояль. Справиться с этим крайне сложно. Тут нужна слаженная работа менеджеров и тренера, а со стороны создается впечатление, что комплектовался «Ак Барс» на основе имен игроков, их былых заслуг, а не нынешнего уровня, игровой и психологической совместимости друг с другом.

«Авангард»

Уже весной, когда омский клуб покинул главный тренер Боб Хартли, стало ясно, что «ястребам» будет нелегко. Канадский специалист четыре года был основой стабильности в коллективе, что принесло «Авангарду» выход в финал Кубка Гагарина-2019 и завоевание этого трофея в 2021 году. Руководство решило сделать ставку на звездного игрока омичей 2000-х годов Дмитрия Рябыкина, несколько лет работавшего ассистентом Хартли, и еще нескольких главных тренеров.

Был сделан ряд впечатляющих приобретений — из США приехал воспитанник клуба нападающий Владимир Ткачев. Также в клуб вернулся американский форвард Рид Буше, один из творцов триумфа 2021 года. Но и с Рябыкиным старт не задался. Длинная выездная серия в сентябре привела к тому, что к первому матчу на новой арене в Омске «Авангард» находился вне зоны плей-офф. В октябре ситуация стала выправляться, но это не спасло Рябыкина от отставки. Его место занял Михаил Кравец, вошедший в тренерский штаб за несколько недель до этого.

Известный по работе в подольском «Витязе» и хабаровском «Амуре» специалист довольно быстро улучшил результаты. Особенно это сказалось в ноябре. «Авангард» выиграл последние девять матчей, а атакующее звено Ткачев – Корбан Найт – Буше стало одним из сильнейших в лиге. Но не все гладко в структуре клуба. 14 ноября генменеджер омичей Алексей Волков сообщил «Спорт-Экспрессу» об уходе из «Авангарда». Чуть позже в интервью этому же изданию он объяснил решение разногласиями с высшим руководством в лице председателя совета директоров Александра Крылова. И подчеркнул, что ему важно было уйти в момент, когда команда преодолела кризис. Волков был одним из тех, благодаря кому «Авангард» выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. Его место занял Рашид Хабибулин, работавший советником руководителя омичей, а до этого трудившийся в КХЛ в московском «Динамо», пражском «Льве» и «Сочи».

— Типичная история подковерной возни, когда каждый перекладывает ответственность на другого, — считает Кожевников. — Это никак не могло не сказаться на рабочем процессе. Особенно в межсезонье, когда идет комплектация команды, ее подготовка к сезону. Так что сейчас главное, чтобы «Авангард» сформировал единую систему принятия решений, чтобы весь менеджмент и тренерский штаб были на одной волне. Иначе после нынешней победной серии вновь начнутся проблемы.

«Торпедо» и «Адмирал»

Два середняка сейчас идут в группе лидеров своих конференций, причем добились этого они разными методами. «Торпедо» еще с весны заинтриговало публику, назначив главным тренером Игоря Ларионова. Легендарный хоккеист никогда не тренировал на клубном уровне, но отметился работой в молодежной сборной России, где ставил яркий атакующий хоккей. Придя в Нижний Новгород, он сразу декларировал, что будет пытаться делать это и в КХЛ.

Еще на предсезонных матчах было видно его стремление не отходить от заявленного пути, но результаты в регулярном чемпионате превзошли все ожидания. Команда много забивает и много пропускает, игроки отмечают, что тренеры убеждают их не бояться ошибаться и радовать болельщиков. И всё это не мешает добиваться побед. В итоге «Торпедо» сейчас идет третьим на Западе, уступая лишь таким мегаграндам, как СКА и ЦСКА.

«Адмирал» идет другим путем. Его главный тренер Леонид Тамбиев дебютирует в этом сезоне в КХЛ. Он прославился успешной работой в ВХЛ, где добился двух побед в плей-офф с петербургским «Динамо» и казахстанской «Сарыаркой» из Караганды. Многие хоккейные специалисты ждали появления латвийского специалиста в КХЛ. Это могло произойти с тем же «Адмиралом» еще в 2020 году, но через неделю после назначения во Владивосток Тамбиев ушел, так как из-за финансовых трудностей в разгар пандемии клуб решил пропустить сезон в КХЛ.

Сейчас всё срослось, и тренер поставил команде свой фирменный жесткий силовой хоккей, основанный на дисциплине, физической подготовке и борьбе на каждом участке площадки. В результате команда идет четвертой на Востоке. И может впервые с 2017 года попасть в плей-офф.

— Здорово, что в КХЛ появляются такие разные и самобытные команды, как «Торпедо» и «Адмирал», — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов. — Конечно, я больше симпатизирую Нижнему Новгороду и тому, что там строит Ларионов, так как это попытка вернуть традиции советского комбинационного стиля, на котором выросло мое поколение. Но и то, что делает Тамбиев во Владивостоке, имеет право на жизнь. Особенно с учетом тех кадровых возможностей, которыми он располагает. В целом очень полезно для нашего хоккея, когда идет такое столкновение стилей.

Также стоит особняком курьезный эпизод в нижнекамском «Нефтехимике», который из-за травм лишился всех основных вратарей. В итоге на недавний выездной матч с балашихинским «Витязем» пришлось выпускать на лед давно завершившего игровую карьеру Антона Кислицына, тренера голкиперов молодежной команды нижнекамцев «Реактора». Это был его дебют в КХЛ, что не помешало татарстанскому клубу выиграть 5:4.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 26 февраля 2023 года. 1 марта начнется розыгрыш плей-офф.