Казанский затор: почему «Ак Барс» не оправдывает статус фаворита КХЛ

Звездный «Ак Барс» никак не может найти свою игру — в октябре команда потерпела 9 поражений в 12 матчах. Появляется всё больше слухов о конфликтах внутри коллектива. А вот уфимский «Салават Юлаев» прогрессирует — после не совсем удачного старта команда преобразилась и поднялась на вторую строчку в своей конференции. Случились и первые тренерские отставки — Андрей Назаров покинул пост главного тренера «Сочи», а Дмитрий Рябыкин уволен из «Авангарда». Все подробности главных событиях КХЛ в октябре — в материале «Известий».

Преображение уфимцев

«Салават Юлаев» набрал отличный ход — в октябре уфимцы выиграли девять игр из 11 и потерпели лишь одно поражение в основное время (2:3 в матче с «Металлургом»). Еще в сентябре команда располагалась во второй половине таблицы Восточной конференции и чередовала удачные игры с провальными. Сейчас же уфимцы находятся на второй строчке.

Приятно удивляют новички команды — Александр Хмелевский, Райан Мерфи и Андрей Кареев ударно провели октябрь и заслужили вызов на Матч Звезд КХЛ. Сильно прибавил и Сергей Шмелев — за весь прошлый сезон нападающий забросил 13 шайб, а в этом году сумел отличиться 10 раз за 22 матча. Постепенно набираются опыта молодые игрок — Данил Башкиров, Шакир Мухамадуллин, Данил Алалыкин, Алексей Пустозеров.

Нельзя сказать, что «Салават» стал одним из главных претендентов на Кубок Гагарина — все-таки опыт очень важен в играх на вылет, а команде, особенно в нападении, его не хватает. Но при правильном подходе уфимцы смогут претендовать на главный трофей уже через год-два.

— Стоит отметить уверенную игру вратарской бригады, оба вратаря были хороши, хотя Ежов играл в октябре чуть больше, — рассказал «Известиям» бывший вратарь сборной России Александр Фомичев. — Спокоен вратарь — спокойна вся команда. Хорошо интегрировались в игру Райан Мерфи и Александр Хмелевский. Здорово выглядит молодой нападающий Егор Сучков, который выходит в одном звене с Александром Кадейкиным и Сергеем Шмелевым. Еще хочется отметить игру «Салавата» в средней зоне — игроки правильно расставляются и быстро проходят зону.

Провал «Ак Барса»

Удивительные вещи происходят с «Ак Барсом». Летом состав команды пополнили такие звезды, как Александр Радулов, Вадим Шипачев, Станислав Галиев и Вячеслав Войнов, а главным тренером был назначен титулованный Олег Знарок. Многие эксперты смело называли казанцев главным фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина, но пока игра и результаты «барсов» разочаровывают.

В октябре команда потерпела шесть поражений подряд — такой затяжной неудачной серии в КХЛ у казанцев до этого момента не было. Никак не может прийти в себя Вадим Шипачев — на счету нападающего всего 8 (4+4) результативных баллов в 23 матчах. Сбавил обороты и Александр Радулов — последний раз звездный форвард отличился 4 октября в матче с «Автомобилистом», после этого на его счету лишь две голевые передачи в девяти встречах.

На фоне неудовлетворительных результатов в сети стала появляться информация о напряженности в раздевалке. 28 октября, после открытой тренировки «Ак Барса» стало известно, что Радулов выведен из основного состава казанцев за его стиль общения и конфликт с тренерским штабом. Однако к игре с ЦСКА, которая состоялась вечером 1 ноября, нападающий вернулся в состав команды и примет участие в матче с армейцами.

Возвращение года

В последний день октября стало известно, что Никита Гусев вновь будет выступать за СКА. Звездный нападающий до последнего пытался найти команду в НХЛ, но конкретных предложений из-за океана игрок не дождался, поэтому было принято решение остаться в России. Сообщалось, что в услугах Никиты были заинтересованы несколько топ-клубов КХЛ, но нападающий решил выбрать СКА — команду, в которой ему всё знакомо.

На бумаге этот трансфер кажется отличным — СКА получает мастеровитого игрока с богатым победным опытом, а Гусев возвращается на привычное место в знакомый коллектив. Вызывает вопросы только форма Никиты — нападающий проходил сборы самостоятельно, поэтому неизвестно, в каком функциональном состоянии он сейчас находится.

— Я считаю, что это не укрепление команды, а настоящее солидное усиление, — сказал «Известиям» Александр Фомичев. — Мастеровитый праворукий нападающий будет очень полезен при розыгрыше большинства. Вопрос в том, находится ли Никита сейчас в оптимальной форме. Наверное, нет. Все-таки нужно время для того, чтобы набрать ее.

Первые отставки

10 октября состоялась первая отставка в сезоне — после разгромного домашнего поражения от «Куньлуня» (0:4) с поста главного тренера «Авангарда» был уволен Дмитрий Рябыкин. 46-летний специалист исчерпал кредит доверия со стороны руководства за 16 матчей. Результаты омичей действительно были неутешительными — за это время команда одержала лишь шесть побед и не попадала в зону плей-офф, что непозволительно для клуба с такими амбициями и возможностями. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Михаил Кравец.

— На «Авангард» с самого начала было большое давление — команда возвращалась в Омск, у них новая арена, — считает Александр Фомичев. — В начале чемпионата результаты были не самыми хорошими — они проиграли несколько матчей подряд. Наверное, руководство таким образом решило встряхнуть команду после неудачного старта, что логично.

Спустя две недели произошла вторая отставка — пост главного тренера «Сочи» покинул Андрей Назаров. Руководство «леопардов» до последнего верило в своего наставника, но чуда не произошло — три победы в 20 матчах и последнее место в общей таблице. Вдобавок ко всему перестали прогрессировать молодые игроки. При таком раскладе шансов удержаться на своем посту у Назарова не было. Новым главным тренером «Сочи» назначен Сергей Светлов.

Регулярный чемпионат КХЛ закончится 26 февраля 2023 года. Игры плей-офф запланированы на период с 1 марта по 29 апреля.