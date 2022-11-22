В Курчатовском институте рассказали о развитии в РФ лучшей в мире научной инфраструктуры
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- В Курчатовском институте рассказали о развитии в РФ лучшей в мире научной инфраструктуры
Россия будет обладать лучшей в мире научной инфраструктурой в ближайшие 5–8 лет. Об этом заявил во вторник, 22 ноября, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, выступая на Международной научной конференции по целям устойчивого развития в РУДН.
«Россия в течение ближайших 5–8 лет будет иметь самую совершенную в мире исследовательскую инфраструктуру на базе мегаустановок», — сказал Ковальчук.
Среди таких научных установок он назвал синхротроны РИФ на острове Русский во Владивостоке и в Курчатовском институте в Москве, установку СКИФ под Новосибирском, полнопоточный реактор ПИК в Ленинградской области, синхротронный центр в Зеленограде, а также установку из синхротрона и лазера в Протвино Московской области.
Днем ранее Ковальчук назвал главные задачи российской науки. По его словам, сегодня перед РФ поставлена задача реального запуска высокотехнологичной наукоемкой экономики. Для того чтобы это стало реальностью, государством принято решение о создании инновационных научно-технологических центров МТЦ, которых в стране создано уже около 10, отметил он.
15 ноября сообщалось, что Курчатовский институт совместно с ВЭБ.РФ и Национальным центром ГЧП запускают программу по реализации проектов государственно-частного партнерства, направленных на обеспечение технологического суверенитета России. Отмечалось, что стороны намерены внедрять проекты научных исследований и технологических разработок в реальный сектор экономики.
Ранее, в июле, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости стремиться не к импортозамещению, а к поиску собственных технологических «ключей». Он подчеркнул важность повышения суверенитета страны в области новейших технологий.