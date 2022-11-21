Глава Курчатовского института назвал главные задачи российской науки

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук 21 ноября рассказал о главных задачах, стоящих перед российской наукой в настоящее время.

По его словам, сегодня перед Россией поставлена задача реального запуска высокотехнологичной наукоемкой экономики.

«И эта задача стоит уже много лет. Очень много дел на этом пути уже сделано, но нам нужен сегодня быстрый и действительно ощутимый результат. Для того чтобы это стало реальностью, государством принято решение о создании инновационных научно-технологических центров МТЦ», — отметил он.

Ковальчук отметил, что подобных центров сейчас в стране насчитывается около 10.

«Это организации, которые в основном сосредоточены не в Москве и Санкт-Петербурге, а в остальных местах, где есть повышенная концентрация интеллектуальных, так сказать, возможностей», — сказал он.

Глава Курчатовского института указал, что для реализации запуска высокотехнологичной наукоемкой экономики необходима также раскрутка товара, для которого нужен рынок.

«Если у вас денег нет, то с очевидностью вы должны посмотреть на иностранный рынок, а иностранный рынок вас туда никогда не возьмет и не пустит, он вас обдерет. Поэтому, если у нас есть серьезное и очевидное дело, то надо формировать и продвигать внутренний рынок», — подчеркнул Ковальчук.

По его словам, для этого нужны долгосрочные вложения государства в партнерстве с частными компаниями в эту сферу.

«По моему мнению, сегодня у нас возникла уникальная возможность — по президентскому указу создан институт развития на базе ВЭБ.РФ, в котором сосредоточены все ранее созданные институты развития», — отметил Ковальчук.

Он напомнил, что недавно было подписано соглашение о партнерстве Курчатовского института, ВЭБ.РФ, а также Национального центра ГЧП, которые вместе запустили программу по реализации проектов государственно-частного партнерства для обеспечения технологического суверенитета РФ в различных отраслях.

Ковальчук заметил также, что сейчас в стране наблюдается большая потребность в композитных материалах. В связи с этим он напомнил, что, к примеру, запуск российского самолета МС-21 был задержан по той причине, что страну отрезали от получаемых композитных материалов, например углеродных, поэтому их быстро пришлось делать самим.

«Нам нужны углеродные композиты, в частности для центрифуг, обогащающих уран. Огромное количество всего необходимо. Поэтому рынки нужно брать в свои руки», — заключил глава Курчатовского института.

15 ноября сообщалось, что Курчатовский институт совместно с ВЭБ.РФ и Национальным центром ГЧП запускают программу по реализации проектов государственно-частного партнерства, направленных на обеспечение технологического суверенитета России. Отмечалось, что стороны намерены внедрять проекты научных исследований и технологических разработок в реальный сектор экономики.

Ранее, в июле, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости стремиться не к импортозамещению, а к поиску собственных технологических «ключей». Он подчеркнул важность повышения суверенитета страны в области новейших технологий.