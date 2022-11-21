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Глава Курчатовского института назвал главные задачи российской науки

Глава Курчатовского института Ковальчук назвал главные задачи российской науки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук 21 ноября рассказал о главных задачах, стоящих перед российской наукой в настоящее время.

По его словам, сегодня перед Россией поставлена задача реального запуска высокотехнологичной наукоемкой экономики.

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«И эта задача стоит уже много лет. Очень много дел на этом пути уже сделано, но нам нужен сегодня быстрый и действительно ощутимый результат. Для того чтобы это стало реальностью, государством принято решение о создании инновационных научно-технологических центров МТЦ», — отметил он.

Ковальчук отметил, что подобных центров сейчас в стране насчитывается около 10.

«Это организации, которые в основном сосредоточены не в Москве и Санкт-Петербурге, а в остальных местах, где есть повышенная концентрация интеллектуальных, так сказать, возможностей», — сказал он.

Глава Курчатовского института указал, что для реализации запуска высокотехнологичной наукоемкой экономики необходима также раскрутка товара, для которого нужен рынок.

«Если у вас денег нет, то с очевидностью вы должны посмотреть на иностранный рынок, а иностранный рынок вас туда никогда не возьмет и не пустит, он вас обдерет. Поэтому, если у нас есть серьезное и очевидное дело, то надо формировать и продвигать внутренний рынок», — подчеркнул Ковальчук.

По его словам, для этого нужны долгосрочные вложения государства в партнерстве с частными компаниями в эту сферу.

«По моему мнению, сегодня у нас возникла уникальная возможность — по президентскому указу создан институт развития на базе ВЭБ.РФ, в котором сосредоточены все ранее созданные институты развития», — отметил Ковальчук.

Он напомнил, что недавно было подписано соглашение о партнерстве Курчатовского института, ВЭБ.РФ, а также Национального центра ГЧП, которые вместе запустили программу по реализации проектов государственно-частного партнерства для обеспечения технологического суверенитета РФ в различных отраслях.

Ковальчук заметил также, что сейчас в стране наблюдается большая потребность в композитных материалах. В связи с этим он напомнил, что, к примеру, запуск российского самолета МС-21 был задержан по той причине, что страну отрезали от получаемых композитных материалов, например углеродных, поэтому их быстро пришлось делать самим.

«Нам нужны углеродные композиты, в частности для центрифуг, обогащающих уран. Огромное количество всего необходимо. Поэтому рынки нужно брать в свои руки», — заключил глава Курчатовского института.

15 ноября сообщалось, что Курчатовский институт совместно с ВЭБ.РФ и Национальным центром ГЧП запускают программу по реализации проектов государственно-частного партнерства, направленных на обеспечение технологического суверенитета России. Отмечалось, что стороны намерены внедрять проекты научных исследований и технологических разработок в реальный сектор экономики.

Ранее, в июле, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости стремиться не к импортозамещению, а к поиску собственных технологических «ключей». Он подчеркнул важность повышения суверенитета страны в области новейших технологий.

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