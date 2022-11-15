Курчатовский институт и ВЭБ запустят совместную программу

Курчатовский институт совместно с ВЭБ.РФ и Национальным центром ГЧП запускают программу по реализации проектов государственно-частного партнерства, направленных на обеспечение технологического суверенитета России.

Стороны намерены внедрять проекты научных исследований и технологических разработок в реальный сектор экономики.

По словам президента «Курчатовского института» Михаила Ковальчука, перед Россией, несмотря на внешнеполитическую нестабильность, открылись новые возможности.

«В этих условиях мы должны объединить ресурсы ведущих научно-исследовательских организаций, производственных предприятий, частного бизнеса, институтов развития, чтобы обеспечить системную разработку и внедрение инновационных решений в различные секторы экономики», — отметил он.

Ранее, в июле, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости стремиться не к импортозамещению, а к поиску собственных технологических «ключей». Он подчеркнул важность повышения суверенитета страны в области новейших технологий.