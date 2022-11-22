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Сюжет:

Песков опроверг передачу Путину проектов мирного соглашения с Украиной

Песков заявил, что Путину перед G20 не передавались проекты мирного соглашения с Украиной
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Фото: REUTERS/UAE Presidential Court/Ryan Carter
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Российскому лидеру Владимиру Путину перед саммитом G20 не передавались проекты мирного соглашения с Украиной. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
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Ранее издание «Украинская правда» написало, что накануне встречи лидеров «Большой двадцатки» одна из стран-посредниц передала Путину проект возможного соглашения для прямых переговоров между Москвой и Киевом.

«Нет», — сказал Песков «РИА Новости», отвечая на вопрос, соответствует ли эта информация действительности.

Накануне представитель Кремля прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Москва якобы не стремится к переговорам, а лишь «хочет добиться затишья в боевых действиях». Песков отметил, что Россия намерена достигнуть цели, поставленные в ходе специальной военной операции (СВО), «и она их достигнет».

До этого, 17 ноября, замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев отметил, что власти Украины настроены на дальнейшую эскалацию конфликта, а не на переговоры с Россией. Он напомнил, что в ходе прошедшего саммита G20 на индонезийском острове Бали Зеленский сознательно проигнорировал тему переговоров, однако четко продемонстрировал намерения Киева «воевать до конца».

Москва не раз заявляла о готовности к диалогу с Киевом. При этом еще в начале октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

С начала спецоперации по защите Донбасса стороны провели четыре очные встречи. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще и 29 апреля — в Стамбуле. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей.

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