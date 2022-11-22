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Посольство России в Вашингтоне осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных

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В российском посольстве в Вашингтоне во вторник, 22 ноября, заявили, что реакция США на расстрел российских военнопленных способствует укреплению чувства безнаказанности украинских боевиков, а также игнорирует грубое нарушение прав служащих ВС РФ, находящихся в украинском плену.

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21 ноября американский посол по особым поручениям Бет Ван Шак, курирующая в Госдепартаменте США связанные с пресечением военных преступлений и их расследованием вопросы, заявила, что Вашингтон отслеживает сообщения о расправе над российскими военнопленными, при это прямо не осудив действия украинских боевиков.

«Чиновница отказалась прямо осудить факт расправы над нашими безоружными солдатами, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов американскими журналистами, которые не стали замалчивать трагедию», — подчеркнули в российской дипмиссии.

Посольство напомнило, что Москва неоднократно говорила о превращении Штатов в сторону конфликта из-за поставок вооружений Киеву, обучения «преступников и наемников», а также передачи разведданных.

«Они загоняют российско-американские отношения в тупик», — отмечается в заявлении.

Говоря о расстреле российских служащих, сотрудники дипмиссии назвали действия исполнителей из числа ВС Украины «грубейшим нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года».

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что информация о казни военнопленных будет направлена по 2 тыс. адресов, в том числе в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста.

Тогда же журналист крупнейшей немецкой ежедневной газеты Bild Джулиан Рёпке призвал расследовать инцидент с расстрелом российских пленных.

12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Положение рук тел — вытянутые или за головой — подтверждает, что военнослужащие были обезоружены. Отмечается, что инцидент произошел в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР).

В Минобороны РФ позже заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову попавших в плен российских военнослужащих. В военном ведомстве подчеркнули, что это не единичное преступление, а «распространенная практика» ВСУ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными. Сейчас, как добавили в СК РФ, принимаются меры к идентификации лиц, снявших видео.

Госдума в подготовленном заявлении по произошедшему призвала парламенты мира содействовать привлечению к ответственности виновных в преступлении.

В ГД напомнили, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Украиной международного гуманитарного права и международных правозащитных норм, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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