Огонь минометов «Поднос» уничтожил позиции и бронетехнику ВСУ

Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы минометных расчетов 82- миллиметровых минометов 2Б14 «Поднос» в рамках специальной операции по защите мирного населения Донбасса.

Отмечается, что минометы используются для уничтожения огневых точек и позиций украинских боевиков, легкобронированной техники, а также живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным оборонного ведомства, цели для работы минометных расчетов указываются разведчиками, корректировка огня ведется с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Уточняется, что это позволяет эффективно поражать силы противника, в том числе в укрытиях.

Ранее, 8 ноября, Минобороны показало боевое применение 82-миллиметровых минометов 2Б14 «Поднос». Также отмечалось, что для успешного выполнения поставленных задач служащие минометных расчетов работают совместно с разведчиками и операторами беспилотных летательных аппаратов.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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