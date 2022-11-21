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В Госдуме отреагировали на слова генсека НАТО о невозможности диалога с Россией

Депутат Белик: слова генсека НАТО о невозможности диалога с Россией — неудачная попытка оправдать происходящее
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что возможность для «содержательного диалога» с Россией в нынешних условиях исключена — неудачная попытка оправдать происходящее. Об этом 21 ноября «Известиям» сказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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«Столтенберг занимается инсинуациями и подменой понятий, говоря о поведении России, потому что упорное нежелание вести переговоры демонстрирует как раз-таки киевский режим», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что Москва не раз говорила о готовности к диалогу с Киевом, однако украинское руководство «намеренно остается глухим, предпочитая ультиматумы и делая странные, порой взаимоисключающие заявления».

«Вся эта ситуация подтверждает намерение Киева затягивать конфликт, наша же страна продолжит достижение целей специальной военной операции, поэтому заявление генсека НАТО — это лишь неудачная попытка оправдать происходящее, вновь обвинив Россию», — заключил Белик.

Ранее в этот день на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде Столтенберг заявил, что «пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога».

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, сказал, что отношения между Россией и Украиной нормализуются только после смены власти в Киеве.

Депутат Госдумы Светлана Журова также отметила, что Москве «будет проще» договориться с новой киевской властью. При этом, как она подчеркнула, возможно, не получится сразу найти понимание по всем пунктам, «но по крайней мере о каких-то моментах можно будет вести диалог».

17 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у украинской стороны «семь пятниц на неделе». Он напомнил, что решения Киева о переговорах постоянно меняются как от полной готовности, так и до официальных законов о запрете каких-либо переговоров.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса.

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