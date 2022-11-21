Столтенберг счел невозможным содержательный диалог с РФ в ближайшее время

Возможность для содержательного диалога с РФ на сегодняшний день исключена. Об этом 21 ноября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога», — сказал он на заседании парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Мадриде.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следовало, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Президент РФ Владимир Путин 1 февраля 2022 года заявил, что США и НАТО в своих ответах на российские предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы. Глава государства уточнил, что РФ не увидела адекватного ответа на три ключевых требования: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

29 июня НАТО официально назвало РФ основной угрозой своей безопасности.

22 августа замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил «Известиям», что спекулировать о перспективах стратегического диалога с США, тем более в условиях, когда американцы его прервали, — дело неблагодарное. По словам дипломата, сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учетом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России.

В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелено на конфронтацию. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.