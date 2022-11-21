Суд оставил под арестом экс-главреда Tatler Романовского

Московский городской суд оставил в силе арест экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского, передает 21 ноября корреспондент «Известий» из зала заседания.

Ранее в понедельник суд также признал законным арест коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова, который проходит с Романовским по одному делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По версии следствия, они хотели получить от главы «Ростеха» крупную сумму за удаление постов с некоторыми сведениями в Telegram-канале «Тушите свет».

Так, Романовский сказал в понедельник в ходе заседания, что никаких порочащих сведений не публиковал и руководствовался законом о СМИ. О Чемезове, по его словам, было написано «лишь одно предложение». Он также попросил изменить ему меру пресечения на более мягкую.

26 октября Романовского и Суханова арестовали до 24 декабря. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Тогда на заседании Романовский заявил, что никаких финансовых переговоров с Чемезовым он не проводил, «никаких денег не обсуждал». Он также просил не заключать его под стражу и обещал, что не покинет Москву и будет сотрудничать со следствием.

Спустя несколько дней, 28 числа, защита Романовского подала апелляционную жалобу на решение суда, попросив изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с нахождением в СИЗО.