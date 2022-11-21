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Литва решила не отправлять Киеву самоходные гаубицы

Глава минобороны Литвы Анушаускас заявил, что страна решила не отправлять Киеву самоходные гаубицы
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Фото: commons.wikimedia.org
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Литва отказалась отправлять Украине самоходные гаубицы PzH 2000, находящиеся на вооружении армии страны. Об этом 21 ноября сообщил глава литовского минобороны Арвидас Анушаускас по итогам заседания госсовета обороны.

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«Принято решение о том, что мы поставим Украине боеприпасы к гаубицам», — сказал он журналистам.

Министр не стал уточнять причины принятого решения, так как заседание проходило в закрытом формате. Он отметил, что Вильнюс оказал Киеву финансовую помощь в размере €640 млн. Военная помощь, по его словам, оценивается в €232 млн.

Ранее, 26 октября, командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис призвал не передавать Киеву гаубицы PzH 2000 и системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS. Он полагает, что такой шаг лишит Вильнюс «недавних достижений в военной сфере». Передача оружия Киеву возможна только в случае закупки Вильнюсом нового, добавил Рупшис.

26 сентября стало известно, что Литва передала Украине 50 бронированных машин M113. Анушаускас тогда заявил, что по поводу дальнейшей военной поддержки Киева Вильнюс проконсультируется с союзниками по НАТО.

Ранее, 24 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал США стороной конфликта на Украине. Он отметил, что, поставляя оружие Киеву, США и другие страны альянса не могут претендовать на то, что они не участвуют в украинском конфликте.

Москва осуждает поставки вооружения украинской стороне. Как отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, поставки Западом Киеву вооружений повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. По словам Медведева, после этого шага Запада конфликт может перерасти в фазу мировой войны, а это уже будет иметь необратимые последствия.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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